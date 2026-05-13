Először szólaltak meg az oroszok a kárpátaljai támadás után: elmagyarázták, miért tették – ezek voltak a célpontok

Újabb súlyos orosz támadásokról érkeztek hírek Ukrajnából, a célpontok között energetikai és közlekedési objektumok is szerepeltek. Az orosz közlés alapján könnyen lehet, hogy a Kárpátalját érintő csapásokra utalt a moszkvai hadijelentés.
VG/MTI
2026.05.13, 19:40
Frissítve: 2026.05.13, 19:43

Energetikai és közlekedési létesítmények elleni nagyszabású támadásról számolt be szerdán az orosz védelmi minisztérium, amelyek közül többet kárpátaljai célpontok ellen hajtottak végre. Moszkva közben azt állítja, hogy az orosz hadsereg több frontszakaszon is előrenyomult, miközben Putyin újabb rakétarendszerek fejlesztését helyezte kilátásba.

kárpátlja
Vlagyimir Putyin nem sokkal azelőtt beszélt az orosz fegyverek hatékonyságáról, hogy Kárpátalján több helyszínt is csapás ért / Fotó: Anadolu via AFP

Újabb kemény hadijelentést adott ki szerdán az orosz védelmi minisztérium: Moszkva állítása szerint az orosz hadsereg katonai célokra használt ukrán energetikai és közlekedési infrastruktúrát támadott rakétákkal, drónokkal, valamint tüzérséggel. A közlemény külön kiemelte a pilóta nélküli légi járművek összeszerelésére, tárolására és indítására szolgáló helyszíneket, illetve a lőszerraktárakat is.

Kárpátalját is eltalálták

A bejelentés azért vált különösen figyelemre méltóvá, mert sok elemző szerint könnyen lehet, hogy a nyugat-ukrajnai, akár kárpátaljai célpontokat érő csapásokra utalt a moszkvai vezetés. 

Az orosz közlemény ugyan konkrét helyszíneket nem nevezett meg, de az energetikai infrastruktúra hangsúlyozása miatt azonnal megindultak a találgatások.

Az orosz hadvezetés azt állítja, hogy a frontvonal hat szakasza közül ötön sikerült előrenyomulniuk. A moszkvai tárca szerint mintegy 1060 ukrán katona halt meg vagy sebesült meg súlyosan az elmúlt harcok során. A hadijelentésben felsorolt megsemmisített eszközök között szerepeltek páncélozott harcjárművek, önjáró tarackok, HIMARS-rakéták és egy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakéta is.

Az oroszok emellett rendkívül nagy számú drón megsemmisítéséről is beszámoltak. 

A hivatalos közlés szerint 572 repülőgép típusú pilóta nélküli eszközt semmisítettek meg. Az ilyen számokat a háború során egyik fél esetében sem lehet független forrásból azonnal ellenőrizni, ezért azokat fenntartással kezelik a nemzetközi elemzők.

A szerdai nap egyik legfontosabb politikai üzenetét ugyanakkor nem is a hadijelentés, hanem Vlagyimir Putyin nyilatkozata jelentette. Az orosz elnök a Moszkvai Hőtechnikai Intézet kitüntetésekor arról beszélt, hogy hatékonynak bizonyultak az ukrajnai háborúban bevetett, nem nukleáris rakétákkal felszerelt ballisztikus mobil rendszerek.

Ez különösen érzékeny kijelentés, mert ugyanebben az intézetben fejlesztették ki korábban a Topol, a Topol-M, a Jarsz és a Bulava stratégiai nukleáris rakétarendszereket is. Putyin egyértelművé tette: Oroszország folytatni akarja hadászati erőinek modernizálását.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
