Orbán Anita bekérette az orosz nagykövetet, Moszkva azonnal reagált: rendezni kell Kárpátalja helyzetét

Újabb diplomáciai egyeztetés zajlott a Külügyminisztériumban az orosz-ukrán háború fejleményeiről. A hangsúly a kárpátaljai támadások értelmezésén és a lehetséges rendezési kereteken volt.
VG
2026.05.14, 19:00
Frissítve: 2026.05.14, 19:29

Orbán Anita május 14-én bekérette a Külügyminisztériumba Jevgenyij Sztanyiszlavov orosz nagykövetet, hogy egyeztessenek a kárpátaljai katonai műveletekről. A találkozón a magyar kormány elítélte a támadásokat, miközben Moszkva részletesen ismertette saját álláspontját az eszkaláció és a célpontok kapcsán.

Orbán Anita éles hangú egyeztetést folytatott az orosz nagykövettel a kárpátaljai csapások következtében / Fotó: Purger Tamás

Kárpátalja nem válhat az orosz-ukrán háború áldozatává

Újabb orosz katonai csapások érték Ukrajna területét, amelyek közül több Kárpátalját is eltalálta. A magyar kormány a történteket a konfliktus további eszkalációjaként értékelte, és egyértelműen jelezte elvárását a helyzet mielőbbi politikai rendezésére.

A találkozón a magyar fél elítélte az orosz fegyveres erők ukrajnai műveleteit, és azt hangsúlyozta, hogy Budapest a válság gyors, békés lezárását tartja kívánatosnak. Emellett a magyar álláspont szerint Oroszországnak fokoznia kellene az erőfeszítéseit a régió stabilitásának helyreállítása érdekében, különösen a civil lakosságot érintő kockázatok csökkentése mellett.

Az orosz nagykövetség a Facebookon közzétette a megbeszélés legfontosabb pontjait. A Külügyminisztériumban átadta Moszkva hivatalos értelmezését a legutóbbi katonai műveletekről.

Az orosz fél szerint a május 13-i csapások kizárólag ukrán katonai célpontokra irányultak, többek között energiaellátási és közlekedési infrastruktúrára, valamint olyan létesítményekre, ahol pilóta nélküli repülőgépek összeszerelése, tárolása vagy indítása történhet. 

Állításuk szerint a műveletek 147 különböző területet érintettek, és nem irányultak civil célpontok ellen.

Moszkva hangsúlyozta, hogy a hadműveletek célja nem a civil infrastruktúra rombolása, és nem tekinthetők az eszkaláció további fokozásának. Az orosz fél ezt azzal indokolta, hogy a lépések válaszként értelmezhetők az ukrán erők orosz területek elleni, pilóta nélküli eszközökkel végrehajtott támadásaira, amelyek állításuk szerint civil áldozatokat is követeltek, és infrastrukturális károkat okoztak.

A megbeszélésen az orosz fél kitért az ukrajnai konfliktus rendezésének alapvető elképzeléseire is, azonban ezek részleteiről a felek nem közöltek további nyilvános információt. A diplomáciai egyeztetés így elsősorban a katonai helyzet eltérő értelmezésére és a politikai megoldás szükségességének hangsúlyozására koncentrált.

Orbán Anita az orosz nagykövettel tárgyalt – meg is van az eredménye

A Kárpátalját ért dróntámadások után a Tisza-kormány hivatalosan is bekérette az orosz nagykövetet, ami éles szakítást jelent az elmúlt évek magyar diplomáciai gyakorlatával.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
