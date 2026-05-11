Kijelölték a zónát, bármikor áthúzhat a fejünk felett a katonai óriásgép – ne lepődjön meg, ha ki is dobnak belőle valamit

A pápai bázisrepülőtéren a nemzetközi Stratégiai Légi Szállítási Képesség Nehéz Légi Szállító Ezred gyakorló ejtőernyős teherdobás végrehajtását tervezi C–17 Globemaster III típusú katonai nehéz légi szállító repülőgépéből a volt Kenyeri Repülőtér területén – számolt be a Vaol hétfőn.

C–17 Globemaster III típusú katonai nehéz légi szállító repülőgép / Fotó: Kevin Piechota / Shutterstock

A katonai gyakorlatot május 14-én, csütörtökön tartják több fordulóban. Az első teherdobást reggel 7 óra körül hajtják végre.

A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint a tevékenység nagy hanghatással jár majd, mivel a légi szállítóeszköz alacsony magasságon repül át a város felett. Ez a dobózóna területén a vadászati, legeltetési és természetjáró tevékenységet is befolyásolja.

A C–17-est már tavaly nyáron is láthatták a balatonalmádiak. Akkor a város hasonló figyelmeztetést adott ki: hangos, intenzív hanghatásra és egy alacsonyan szálló amerikai katonai óriásgépre kellett számítani.

Augusztusban Veszprém vármegye területén, valamint a Balaton északi és déli partvidékén az MH 47. Bázisrepülőtéren, Pápán települő Stratégiai Légi Szállítási Képesség (SAC) Nehéz Légi Szállító Ezred (HAW) C–17-es szállító repülőgépe alacsony magasságban gyakorló repüléseket hajtott végre.

Érkeznek az új Lynx páncélozott gyalogsági harcjárművek az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárhoz. A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program során beérkező eszközök növelik a Magyar Honvédség haderejét. Az eszközök kezeléséhez szükséges képzések folyamatosak a dandárnál, így a beérkező harcjárművek kezelőszemélyzete biztosított – jelentette a honvédelem.hu a dandár Facebook-oldala alapján áprilisban.

Az MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár hét végi bejegyzésében kiemelte, hogy az új szerzeményekkel folyamatosan emelkedik hazánk védelmi képessége.