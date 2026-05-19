Kegyelmi ügy: a Sándor-palota átadja az iratokat a kormánynak

Döntött a Sándor-palota a K. Endre-ügy iratainak sorsáról. A hivatal együttműködik a kormánnyal, és kész átadni a dokumentumokat, ha hivatalos megkeresés érkezik.
VG/MTI
2026.05.19, 12:24
Frissítve: 2026.05.19, 12:37

Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala – ezt közölte az MTI-vel a Sándor-palota, miután kedd reggel Magyar Péter miniszterelnök felszólította Sulyok Tamást, hogy tegye nyilvánossá a kegyelmi ügy aktáit.

Kegyelmi ügy: a Sándor-palota átadja az iratokat a kormánynak
Sulyok Tamás hivatala átadja a K. Endre-kegyelmi iratokat a kormánynak / Fotó: Polyák Attila

Mint ismert, a kormány közzétette a kegyelmi ügy Igazságügyi Minisztériumban található dokumentumait, köztük a kegyelmi főosztály előterjesztését és Varga Judit Novák Katalinnak írt levelét. Magyar Péter kormányfő szerint az iratokból kiderül, hogyan haladt végig a döntéshozatalon K. Endre kegyelmi ügye. 

A miniszterelnök azt mondta: az ügyben, amelyben K. Endre kegyelmi kérvénye is benne volt, 49 terhelt 48 ügye szerepelt, és K. Endre kérvényét az Igazságügyi Minisztérium kegyelmi főosztálya nem támogatta. A politikus példátlannak nevezte, hogy a köztársasági elnöki döntés és az igazságügyi miniszteri ellenjegyzés ugyanazon a napon történt meg.

Magyar a hétfői és keddi sajtótájékoztatóján is sürgette, hogy Sulyok Tamás államfő hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy iratait. Az eset jelentős közéleti vitát váltott ki a gyermekvédelem és a kegyelmi jogkör gyakorlásának átláthatósága kapcsán, ami végül Novák Katalin és Varga Judit lemondásához is hozzájárult.

Magyar Péter új miniszterelnök-helyettest nevezett ki, túl sokan mentek a kormányból Lengyelországba
Magyar Péter újabb miniszerelnök-helyettest nevezett ki Ruff Bálint György személyében arra az esetre, ha ő és Orbán Anita egyszerre akadályoztatva lennének. A kormányfő a döntést lengyelországi indulása előtt jelentette be, ahol Varsóban a lengyel miniszterelnökkel, államfővel és a parlament vezetőivel tárgyal.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
