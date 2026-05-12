Összeomlás szélén a brit kormány: négy miniszter is faképnél hagyta Keir Starmert – lángokban áll a Munkáspárt

A brit miniszterelnök egyre nagyobb nyomás alatt áll, miközben saját pártja is szétesni látszik. Négy miniszter is hátat fordított Keir Starmernek, tovább mélyítve a politikai válságot Londonban.
VG
2026.05.12, 17:40
Frissítve: 2026.05.12, 18:12

Soha nem látott belső lázadás rázza meg a brit Munkáspártot: egyetlen nap alatt négy miniszter is lemondott, miközben egyre többen követelik Keir Starmer távozását. A brit miniszterelnök ugyan közölte, hogy nem hajlandó lemondani, de a kormány és a párt gyakorlatilag nyílt polgárháborúba süllyedt, és már saját támogatói is a fejét követelik.

Tovább mélyül a brit politikai válság, miután a negyedik miniszter is távozott Keir Starmer kormányából / Fotó: AFP

A brit politikai válság újabb szintre lépett, miután Zubir Ahmed egészségügyi miniszter is bejelentette lemondását, ezzel már négyre emelve a rövid időn belül távozó kormánytagok számát.

 A fejlemény tovább gyengíti Keir Starmer miniszterelnök pozícióját, miközben a kabinet látszólag a szemünk láttára omlik össze.

Ahmed lemondólevelét az X-en tette közzé, amelyben egyértelműen a miniszterelnökkel szembeni bizalomvesztésre utalt. A politikus szerint az elmúlt napokból világossá vált, hogy az Egyesült Királyság közvéleménye „visszafordíthatatlanul elveszítette a bizalmát" a miniszterelnökben, így ő sem tud a jövőben a kormány tagjaként működni.

Ahmed távozása nem elszigetelt eset. Az elmúlt napokban három másik miniszter is lemondott:

  • Jess Phillips;
  • Alex Davies-Jones;
  • és Miatta Fahnbulleh.

Utóbbiak közül többen már korábban is jelezték elégedetlenségüket a kormány irányvonalával kapcsolatban, a mostani lemondások azonban már összehangolt politikai tiltakozás benyomását keltik.

A kormány kicsúszott Keir Starmer kezei közül

A kormány megroppanása egy folyamatosan súlyosbodó belső konfliktus miatt történt meg, amely most futótűzként terjed végig Londonon. A Munkáspárt a közelmúlt választási és politikai kudarcai után nem tudta stabilizálni saját pozícióját, miközben több képviselő és kormányzati szereplő is a vezetés alkalmatlanságát kezdte hangoztatni. A mostani lemondási hullám ezt a feszültséget hozta felszínre.

Beszakadt a brit tőkepiac a kormányválság hírére, balos politikusoktól retteg a City

Bizonytalanná vált Keir Starmer brit kormányfő helyzete az önkormányzati választásokon elszenvedett múlt heti fiaskó után. A múlt héten még szinte örömtáncot jártak a Cityben Starmer borítékolt bukása miatt, ám azóta rádöbbentek, hogy még cudarabb világ is jöhet a brit tőkepiacra.

A kabinetben kialakult helyzetet a BBC politikai elemzői már nem egyszerű válságként, hanem strukturális szétesésként értékelik. A miniszterek távozása ugyanis nem technikai jellegű, hanem kifejezetten politikai üzenet Starmer felé: a kormányon belüli bizalmi háló gyakorlatilag megbomlott.

Keir Starmer egyelőre hivatalosan kitart a pozíciója mellett, és nem jelezte, hogy lemondana. A Downing Street álláspontja szerint a miniszterelnök továbbra is a kormány stabilitását tartja elsődlegesnek, és nem enged a politikai nyomásnak. Ugyanakkor a kabinet gyors ütemű kiürülése komoly kérdéseket vet fel a kormányzóképesség fenntarthatóságáról.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a lemondások nemcsak személyi veszteséget jelentenek, hanem politikai dominóhatást is elindíthatnak. 

Egyre több munkáspárti politikus beszél nyíltan arról, hogy a párt vezetése stratégiai zsákutcába került, és új irányra lenne szükség.

A brit politikai rendszerben ritka az ilyen gyors ütemű miniszteri kivonulás, különösen egy frissen megalakult vagy friss mandátummal rendelkező kormány esetében. A jelenlegi helyzet azonban már túlmutat a szokásos belső konfliktusokon: a kabinet működőképessége került kérdéses helyzetbe.

A következő napok meghatározóak lehetnek Starmer politikai túlélése szempontjából. Ha a lemondási hullám folytatódik, a brit miniszterelnök nemcsak politikai nyomás alá kerülhet, hanem saját kormányának irányítása is végleg kicsúszhat a kezéből.

Ursula von der Leyen kegyetlenül feji Londont - hihetetlen összeget kér a közös piachoz való hozzáféréshez, máris kitört a botrány

Brüsszel svájci mintára engedné hozzáférni Nagy-Britanniát az uniós közös piachoz – fizetniük kellene. Ursula von der Leyen a britek szerint szemérmetlenül nagy összeget, évi egymilliárd fontot kérne egy ilyen megállapodásért.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
