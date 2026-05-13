Ennyi volt, lefőtt a kávé Zelenszkij legszorosabb európai szövetségesének: már saját párttársai is puccsot terveznek ellene

Drámai napokat él át a brit kormány: négy miniszter már távozott, és további lemondások esedékesek. A Munkáspártban egyre többen úgy látják, Keir Starmer elvesztette az irányítást.
VG
2026.05.13, 17:09
Frissítve: 2026.05.13, 17:10

Sir Keir Starmer brit miniszterelnök egyre súlyosabb belső lázadással néz szembe, miközben sorra mondanak le a miniszterek, és már saját párttársai is a távozását követelik. A brit Munkáspárt történelmi választási bukása után már nyíltan arról beszélnek Londonban, ki veheti át a helyét.

Egymás után fordulnak szembe Keir Starmerrel a saját emberei, miközben a Munkáspárt támogatottsága zuhanórepülésbe váltott / Fotó: AFP

Teljes vezetői válság alakult ki a brit Munkáspártban, és most már nem az a kérdés Londonban, hogy Sir Keir Starmer meggyengült-e, hanem az, meddig tud még hivatalban maradni. 

A brit miniszterelnök napok óta folyamatos támadás alatt áll saját pártjában, miután a Munkáspárt történelmi vereségeket szenvedett a legutóbbi választásokon.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy már négy kormánytag is beadta a lemondását. Távozott

  • Jess Phillips belügyi államtitkár;
  • Zubir Ahmed egészségügyi miniszter;
  • Alex Davies-Jones igazságügyi miniszter;
  • valamint Miatta Fahnbulleh, a decentralizációért, vallásügyekért és közösségekért felelős miniszter is.

Emellett hat miniszteri tanácsadó szintén felállt, és a BBC információi szerint további lemondások várhatók.

A párton belüli elégedetlenség már nyílt lázadásba fordult át. Több mint 80 munkáspárti képviselő nyilvánosan felszólította Starmert, hogy vagy azonnal mondjon le, vagy legalább jelölje ki a távozásának időpontját. Ez rendkívül súlyos figyelmeztetés egy hivatalban lévő brit miniszterelnök számára.

A párt már nyíltan vitatkozik, hogy ki legyen Keir Starmer utódja

A legnagyobb figyelem most Wes Streeting egészségügyi miniszterre irányul. A Starmer elleni belső mozgolódás egyik kulcsfigurájának tartják, támogatói pedig állítólag már arra készülnek, hogy hivatalos vezetői kihívást indítsanak. Streeting szerdán megjelent a Downing Streeten, ahol rövid megbeszélést folytatott Starmerrel, ám a találkozó kevesebb mint húsz perc után véget ért. Ez csak tovább erősítette a találgatásokat arról, hogy a háttérben már intenzív hatalmi harc zajlik.

A brit munkáspárti szabályok szerint egy hivatalos vezetői kihíváshoz a Munkáspárt képviselőinek 20 százalékos támogatása szükséges, ami jelenleg 81 képviselőt jelent. Starmer szövetségesei ugyan azt állítják, hogy Streeting nem tud ennyi támogatót maga mögé állítani, de a hangulat egyre feszültebb.

A kabinetben is nő a nyomás. Shabana Mahmood belügyminiszter azok között van, akik azt szeretnék, hogy Starmer legalább egy menetrendet vázoljon fel a távozására. Közben több vezető politikus még mindig kitart mellette. Steve Reed lakásügyi miniszter és Pat McFadden munkaügyi miniszter továbbra is nyilvánosan támogatják őt, miközben Starmer keddi kabinetülésén egyértelművé tette: nem akar lemondani.

A miniszterelnök állítólag azt mondta kollégáinak, hogy aki le akarja váltani, az vállalja fel nyíltan a kihívást.

Ez azonban inkább tűnik kétségbeesett erődemonstrációnak, mint magabiztos fellépésnek.

A Munkáspárt válságának közvetlen oka a múlt heti választási katasztrófa volt. A párt közel 1500 önkormányzati képviselői helyet veszített Angliában, elveszítette a hatalmat Walesben, és történetének legrosszabb eredményét érte el a skót parlamenti választáson. Ezek az eredmények sok munkáspárti politikus szerint egyértelmű bizonyítékai annak, hogy Starmer vezetése zsákutcába jutott.

A háttérben régóta gyűlt a feszültség. Több képviselő már korábban is bírálta Starmert, amiért Peter Mandelsont amerikai nagykövetté nevezte ki, ezt sokan súlyos politikai hibának tartották. A Munkáspárt közvélemény-kutatási eredményei is hónapok óta romlanak.

A lehetséges utódok között Wes Streeting mellett Angela Rayner korábbi miniszterelnök-helyettes neve merül fel leggyakrabban. Többen támogatják Andy Burnham manchesteri polgármestert is, bár neki előbb parlamenti képviselővé kellene válnia ahhoz, hogy hivatalosan elindulhasson a pártvezetésért.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
