Válságtanácskozás Romániában: Kelemen Hunor elárulta, mi kell a kormánykoalíció feltámasztásához
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke csütörtök reggel a Cotroceni-palotában tárgyalt Nicusor Dan államfővel a kormánykoalíció esetleges helyreállításáról, miután az Ilie Bolojan vezette kabinet megbukott – írja az Adevarul.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy hetek óta feszült volt a román kormánykoalíció, amely kedden összeomlott: a parlament bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatta Ilie Bolojan kabinetjét. Az indítványt a koalícióból kilépett Szociáldemokrata Párt (PSD) és az ellenzéki, radikális jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) nyújtotta be, és 281 képviselő támogatta, jóval a szükséges 233 szavazat felett.
Most Nicusor Dan államfő dönthet arról, kit kér fel kormányalakításra. Korábban jelezte, hogy
nem támogat AUR-részvételű kormányt, és továbbra is Nyugat-barát irányvonalat szeretne.
A csütörtök délelőtt véget ért egyeztetésen az RMDSZ vezetője volt a második politikai szereplő, akit az elnök fogadott, miután szerdán Dominic Fritzcel, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnökével is egyeztetett.
Kelemen Hunor a megbeszélések után hangsúlyozta, hogy pártja
a korábbi koalíció újjáépítését tartaná a legjobb opciónak, feltéve, ha sikerül olyan közös miniszterelnök-jelöltet találni,
aki minden párt számára elfogadható, és nem jelent közvetlen politikai riválist a nagy formációk számára.
Bár az RMDSZ-nek jelenleg nincs konkrét saját kormányfőjelöltje, a pártelnök szerint minden demokratikus megoldást az asztalon kell tartani, és folytatni kell a párbeszédet a pártok között.
A bukaresti politikai válság tovább mélyül, mivel az új kormány felállásának forgatókönyvei továbbra is bizonytalanok.
A román államfő a nap folyamán várhatóan Ilie Bolojannal, a Nemzeti Liberlis Párt (PNL) elnökével és Sorin Grindeanu PSD-elnökkel is külön tárgyal majd.
A Cotroceni-palotában felmerült egyik lehetséges változat egy technokrata miniszterelnök által vezetett, PSD–RMDSZ összetételű kisebbségi kormány megalakítása lenne, amennyiben a PNL ellenzékbe vonulna.
Cristian Andrei politikai elemző szerint azonban ez a megoldás, a többi jelenleg vizsgált lehetőséggel együtt, rendkívül törékeny politikai helyzetet eredményezne. Kelemen Hunor azt is megerősítette, hogy eddig még nem folytatott közvetlen egyeztetéseket a PNL és a PSD vezetőivel, így a következő napok tárgyalásai döntőek lesznek a végrehajtó hatalom jövője szempontjából.