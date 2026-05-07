Válságtanácskozás Romániában: Kelemen Hunor elárulta, mi kell a kormánykoalíció feltámasztásához

A romániai kormányválság megoldásáról egyeztetett az RMDSZ elnöke. Kelemen Hunor szerint több forgatókönyv is napirenden van Bukarestben.
2026.05.07, 13:28
Frissítve: 2026.05.07, 13:47

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke csütörtök reggel a Cotroceni-palotában tárgyalt Nicusor Dan államfővel a kormánykoalíció esetleges helyreállításáról, miután az Ilie Bolojan vezette kabinet megbukott – írja az Adevarul.

Kelemen Hunor elárulta, mi kell a kormánykoalíció feltámasztásához / Fotó: Baranyi Ildikó / MTI

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy hetek óta feszült volt a román kormánykoalíció, amely kedden összeomlott: a parlament bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatta Ilie Bolojan kabinetjét. Az indítványt a koalícióból kilépett Szociáldemokrata Párt (PSD) és az ellenzéki, radikális jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) nyújtotta be, és 281 képviselő támogatta, jóval a szükséges 233 szavazat felett.

Most Nicusor Dan államfő dönthet arról, kit kér fel kormányalakításra. Korábban jelezte, hogy 

nem támogat AUR-részvételű kormányt, és továbbra is Nyugat-barát irányvonalat szeretne.

A csütörtök délelőtt véget ért egyeztetésen az RMDSZ vezetője volt a második politikai szereplő, akit az elnök fogadott, miután szerdán Dominic Fritzcel, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnökével is egyeztetett. 

Kelemen Hunor a megbeszélések után hangsúlyozta, hogy pártja 

a korábbi koalíció újjáépítését tartaná a legjobb opciónak, feltéve, ha sikerül olyan közös miniszterelnök-jelöltet találni, 

aki minden párt számára elfogadható, és nem jelent közvetlen politikai riválist a nagy formációk számára. 

Bár az RMDSZ-nek jelenleg nincs konkrét saját kormányfőjelöltje, a pártelnök szerint minden demokratikus megoldást az asztalon kell tartani, és folytatni kell a párbeszédet a pártok között.

A bukaresti politikai válság tovább mélyül, mivel az új kormány felállásának forgatókönyvei továbbra is bizonytalanok. 

A román államfő a nap folyamán várhatóan Ilie Bolojannal, a Nemzeti Liberlis Párt (PNL) elnökével és Sorin Grindeanu PSD-elnökkel is külön tárgyal majd. 

A Cotroceni-palotában felmerült egyik lehetséges változat egy technokrata miniszterelnök által vezetett, PSD–RMDSZ összetételű kisebbségi kormány megalakítása lenne, amennyiben a PNL ellenzékbe vonulna. 

Cristian Andrei politikai elemző szerint azonban ez a megoldás, a többi jelenleg vizsgált lehetőséggel együtt, rendkívül törékeny politikai helyzetet eredményezne. Kelemen Hunor azt is megerősítette, hogy eddig még nem folytatott közvetlen egyeztetéseket a PNL és a PSD vezetőivel, így a következő napok tárgyalásai döntőek lesznek a végrehajtó hatalom jövője szempontjából.

