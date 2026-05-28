Benyújtották a törvényjavaslatot: így csökkentenék a képviselők fizetését és juttatásait

A Tisza Párt csütörtökön benyújtotta az Országgyűléshez azt a törvényjavaslatot, amely jelentősen csökkentené az országgyűlési képviselők tiszteletdíját, valamint a hozzájuk kapcsolódó juttatásokat és támogatási kereteket. Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi-Kerekes Kinga szerint módosítás célja a közpénzek átláthatóbb és takarékosabb felhasználása.

A beterjesztők szerint a költségcsökkentésben a képviselőknek és a képviselőcsoportoknak kell élen járniuk, példát mutatva az állami szerveknek. A javaslat emellett megszüntetné azokat a szabályokat, amelyek lehetővé tették a fel nem használt parlamenti támogatások pártokhoz történő átcsoportosítását.

A jelenlegi rendszer szerint a képviselők havi tiszteletdíja az előző évi átlagkereset háromszorosát teszi ki. A tervezet ezt 1,8-szorosra módosítaná. Ennek eredményeként az alap-tiszteletdíj bruttó 2 182 488 forintról bruttó 1 309 493 forintra csökkenne.A magasabb tisztségeket betöltő képviselők javadalmazása is számottevően mérséklődne.

Az Országgyűlés elnöke például bruttó 5,89 millió forint helyett mintegy 3,81 millió forintot kapna havonta.

Az alelnökök és egyes frakcióvezetők fizetése 4,36 millió forintról 3,14–3,47 millió forintra csökkenne. A javaslat a különféle működési kereteket is szűkítené A lakás- vagy szállodahasználati keret 31 százalékkal, az irodabérleti keret 52 százalékkal, az alkalmazotti bérkeret pedig 30 százalékkal csökkenne:

A lakhatási keret havi 763,8 ezer forintról 523,8 ezer forintra,

Az irodabérleti keret 2,2 millió forintról 1,05 millió forintra,

Az alkalmazotti bérkeret 7,2 millió forintról 5 millió forintra csökkenhet.

Megszűnne a külön mobiltelefon-költségtérítés, a készüléket és előfizetést az Országgyűlés Hivatala továbbra is biztosítja, de a díjat levonják a tiszteletdíjból. A budapesti képviselőknek járó havi 2500 kilométeres üzemanyagtámogatás is eltűnne, ugyanakkor az üzemanyagkártya összegét közösségi közlekedésre is felhasználhatnák.

A beterjesztők szerint a fel nem használt keretek az Országgyűlés Hivatalához kerülnének, és onnan a központi költségvetésbe folynának be, ami költségmegtakarítást és a költségvetési egyenleg javulását eredményezheti. A módosítások – ha elfogadják – már a júliusi fizetésekre is vonatkozhatnának.