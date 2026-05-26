Putyin megüzente Trumpnak: Kijev már nem biztonságos, evakuálják az amerikaiakat – nem hagyják abba a pusztító támadásokat
Oroszország arra kérte az Egyesült Államokat, hogy evakuálja állampolgárait és diplomatáit Kijevből, mivel a Kreml újabb intenzív rakéta- és dróntámadásokat tervez az ukrán főváros ellen. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter telefonon tájékoztatta Marco Rubio amerikai külügyminisztert arról, hogy Moszkva további csapásokat tervez Kijevben, beleértve az úgynevezett „döntéshozó központokat” is.
Oroszország tovább fogja támadni Kijevet
Az orosz külügyminisztérium közlése szerint Lavrov Vlagyimir Putyin kérésére hívta fel Rubiót. A tárca állítása alapján az orosz fél arról tájékoztatta Washingtont, hogy a következő időszakban folytatódnak a célzott támadások Kijev katonai, illetve adminisztratív infrastruktúrája ellen. Az orosz vezetés emellett felszólította a külföldi állampolgárokat, a diplomáciai képviseletek dolgozóit és a nemzetközi szervezetek munkatársait, hogy hagyják el az ukrán fővárost.
A hétvége folyamán nagyszabású orosz drón- és rakétatámadás érte Kijevet, köztük az
új generációs Oresnyik ballisztikus rakétát is bevetették ukrán célpontok ellen.
Moszkva szerint ez válaszlépés volt egy korábbi ukrán dróntámadásra, mely az orosz irányítás alatt álló luhanszki régió egyik főiskoláját érte, és az orosz állítások szerint 21 diák halálát okozta.
Ukrajna ezzel szemben azt közölte, hogy hadserege egy orosz drónegység parancsnoki központját támadta Sztarobilszk térségében, és visszautasította Putyin azon állítását, hogy civil létesítményeket értek volna célzott csapások. Kijev szerint Oroszország a civil infrastruktúra elleni támadásokat próbálja legitimálni megtorlásként.
Lavrov nem kíméli Európát, Rubio borúlátó
Az orosz külügyminiszter Európát és Ukrajnát vádolta azzal, hogy akadályozzák a Putyin és Donald Trump között létrejött alaszkai megállapodások végrehajtását. Az orosz külügyminisztérium szerint szóba került a Hormuzi-szoros körüli feszültség és Kuba helyzete is, ami arra utal, hogy Moszkva a globális geopolitikai alkufolyamat részeként kezeli az ukrajnai háborút – írja a Bloomberg.
Donald Trump még 2025 januárjában tért vissza a Fehér Házba azzal az ígérettel, hogy gyorsan lezárja Európa második világháború óta legsúlyosabb fegyveres konfliktusát. Azóta azonban több mint 16 hónapnyi tárgyalás és diplomáciai egyeztetés sem hozott áttörést. Az amerikai külpolitika ráadásul egyre nyíltabban beszél arról, hogy Washington mozgástere korlátozott.
Marco Rubio május 22-én már kifejezetten borúlátóan nyilatkozott a béketárgyalások esélyeiről.
Az amerikai külügyminiszter szerint jelenleg nincs olyan szereplő a világban, amely képes lenne kezelni a konfliktust, ugyanakkor Washington nem akar „végtelen tárgyalássorozatokba” beleragadni eredmény nélkül.
Az amerikai álláspont közben fokozatosan elmozdult egy kompromisszumos rendezés irányába. Korábbi sajtóértesülések szerint Washington azt vetette fel: Ukrajna mondjon le a Donbász térségéről – vagyis Donyeck és Luhanszk megyékről –, ha Oroszország befagyasztja a frontvonalakat, és eláll a Zaporizzsja és Herszon megye ukrán ellenőrzés alatt maradt részeire vonatkozó követeléseitől. Ezeket a területeket a nemzetközi jog továbbra is Ukrajna részeként ismeri el.