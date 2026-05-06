Moszkva rettentő bosszúra készül: felszólította a külföldi diplomatákat, hogy hagyják el Kijevet

Oroszország nyomatékosan felszólította a világ országait, hogy idejében evakuálják Kijevből diplomatáikat arra az esetre, ha Ukrajna megpróbálná meghiúsítani a május 9-i ünnepségeket Moszkvában. A figyelmeztetés Marija Zaharova külügyi szóvivő videónyilatkozatában hangzott el, amelyet szerdán este tettek közzé a diplomáciai tárca honlapján.

Zaharova megismételte, hogy az ünnepségeket célba vevő esetleges ukrán támadás esetén "elkerülhetetlenné" válik az orosz ellencsapás Kijevre. Emlékeztetett arra, hogy hétfőn az orosz védelmi minisztérium hivatalos figyelmeztető nyilatkozatot tett közzé azzal az ukrán fenyegetéssel kapcsolatban, amely szerint Kijev "támadást indít Moszkva ellen az összes orosz számára szent ünnep, a Nagy Honvédő Háború Győzelem Napja alkalmával".

Az ukrán hatóságok május 9-re európai vezetőket és magas rangú tisztviselőket hívtak meg Kijevbe, hogy „ellensúlyt demonstráljanak Oroszországgal szemben”, és eltereljék a figyelmet Moszkváról , ahol a Győzelem Napja 80. évfordulója tiszteletére rendezett parádét tartják.

Kijev nem tartja be a tűzszünetet

Ukrajna nem lát okot arra, hogy betartsa az Oroszország által a győzelem napi ünnepségekre javasolt tűzszünetet – közölte egy ukrán tisztviselő. A névtelenséget kérő forrás szerint Kijev nem tartja indokoltnak, hogy kizárólag a moszkvai parádé miatt állítsa le a harci cselekményeket.

Ukrajna különösen úgy, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország már a május 6-án életbe lépett ukrán tűzszünet első óráiban 1820 alkalommal sértette meg a fegyvernyugvást. Olekszandr Merezsko, az ukrán parlament külügyi bizottságának elnöke hangsúlyozta, hogy

Kijev feltétel nélküli és tartós tűzszünetben érdekelt, nem olyan ideiglenes fegyvernyugvásban, amelynek szerinte egyetlen célja Vlagyimir Putyin moszkvai katonai parádéjának biztosítása lenne.

A tűzszünet előtt Ukrajna is több légi támadást indított oroszországi célpontok ellen. Csapás érte a Leningrádi területen található Kirisi egyik ipari övezetét, valamint Csebokszariban egy katonai alkatrészeket gyártó üzemet. Zelenszkij szerint a csebokszari támadásban ukrán gyártású Flamingo cirkálórakétákat vetettek be, körülbelül

1500 kilométerre a frontvonaltól.

Oleg Nyikolajev, Csuvasföld kormányzója szerint 40 többlakásos lakóház, valamint több szociális intézmény, köztük iskolák, óvodák és egy elektromechanikai főiskola is megrongálódott. Nyikolajev 28 megrongálódott társasházról számolt be, az újabb összesítés szerint azonban ennél nagyobb lehet a kár. A városban 70 szakember járja végig a lakásokat, hogy felmérje a veszteségeket.