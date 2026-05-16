Trump után Kínába repül Putyin is – kiderült miről tárgyal a két nagyhatalom

Kétnapos látogatásra Kínába utazik orosz államfő május 19-én – jelentette be a Kreml szombaton.

Vlagyimir Putyin a kétoldalú kapcsolatokról, a legfontosabb nemzetközi és regionális kérdésekről tárgyal majd vendéglátójával, Hszi Csin-ping kínai elnökkel – írták.

Az orosz államfő a tervek szerint számos kétoldalú kormányközi, minisztériumközi dokumentum ír alá, és várhatóan találkozik majd Li Csiang kormányfővel, akivel a kereskedelmi és gazdasági együttműködés kilátásairól tárgyal – közölte a Kreml.