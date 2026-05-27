Magyar Péter csak akkor találkozik Zelenszkijjel, ha Ukrajna teljesíti a kormány feltételeit
A keddi parlamenti ülésnapot és kormányülést követően szerda délelőtt kormányszóvivői sajtótájékoztatóra került sor. Az eseményen a kormányülésen elfogadott határozatokról és az elmúlt napok eseményeiről a kormányszóvivők adtak tájékoztatást, illetve válaszoltak a kérdésekre.
A kelenföldi mozdonytűz kapcsán Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter elrendelte az összes régi, bérelt mozdony átvizsgálását, és a valós idejű vonatkövetés és késéskövetés visszaállítását.
Az azbesztügyben zajlanak a vizsgálatok. A kormány célja az, hogy a lakók egészségügyi monitoringja megkezdődhessen. Elindult egy lakossági tájékoztatás a tudastar.kszgysz.hu oldalon, itt a legfontosabb tudnivalók mellett gyakorlati példákat is felsorakoztatnak, hogy mit célszerű és mit nem szabad csinálni, ha felmerül az azbesztszennyezés gyanúja. Hangsúlyozták, hogy a kormány a szennyező fizet elvet fogja érvényesíteni.
Hétvégén Budapest lesz a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjének házigazdája. Az érintett szervek felkészültek, azonban a lakosság figyelmét felhívták arra, hogy nagy tömeg várható, aki hétvégén indul útnak, az ezt vegye figyelembe, célszerű hamarabb elindulni, és tájékozódni az esetleges lezárásokról.
Döntéseket hozott a kormány
A kormány felkérte a pénzügyminisztériumot, hogy vizsgálja ki, hogyan teremthető meg a magátőkealapok átláthatósága és a tényleges tulajdonos azonosítása. Meg kell vizsgálni, hogy a magyar szabályozás teljeskörűen megfelel-e az Európai Unió pénzmosás elleni szabályainak. Biztosított-e a 25 százalék fölötti tényleges tulajdonosok azonosíthatósága, és megfelelően működik-e a NAV, az MNB és a pénzügyi szolgáltatók közötti adatszolgáltatási és ellenőrzési rendszer.
Az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter június 4-ig felülvizsgálja a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvényt és az agrárkamara működését.
A kormány döntött a 2021. január elseje után engedélyezett nagy ipari beruházások engedélyezési eljárásainak felülvizsgálatáról. Ennek határideje 2026. június 26-a. A cél annak kiderítése, hogy az elmúlt évek nagy ipari beruházásai jogszerű, szakszerű, és kellően alapos eljárást követően kaptak-e zöld utat. Ez különösen fontos azoknál a fejlesztéseknél, amelyek különös hatással lehetnek a településen élők életére, a vízbázisokra, a levegőminőségre, a termőföldre, a közlekedésre vagy a helyiek mindennapi biztonságára.
Befejeződött a helyszíni vizsgálat a Mol tiszaújvárosi üzemében. A helyreállítás megkezdése az üzem takarítása után kezdődhet meg. Előzetes szakértői becslés alapján több hónapos helyreállítás után indulhat újra az üzem.
Fontos találkozók előtt Magyar Péter
Újságírói kérdésre válaszolva a szóvivők elmondták, hogy még nincs végleges időpontja Magyar Péter és Ursula von der Leyen találkozójának. Még tartanak az egyeztetések. Az Európai Bizottság elnökével való személyes egyeztetésre amiatt van szükség, mivel a kormány célja továbbra is az, hogy határidőre haza tudják hozni az európai uniós forrásokat.
Szintén nincs lefixálva Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozója sem. Ennek kapcsán elmondták, hogy személyes találkozóra akkor van lehetőség, ha Ukrajna teljesíti azokat a feltételeket, amelyet a magyar kormány lefektetett, többek között, hogy a Ukrajna területén élő magyarok gyakorolhassák az őket megillető jogokat. Ha ebben történik előrelépés, a miniszterelnök nyitott a találkozóra, amelyre Beregszászon kerülhet sor.
Magyar Péter a héten találkozik a Magyar Nemzeti Banki elnökével, Varga Mihállyal. Arról, hogy ennek a találkozónak mi lesz a témája, egyelőre nem adtak további tájékoztatást.