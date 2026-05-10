Friss kutatás: Orbán Viktor szövetségese toronymagasan vezet Ausztriában – "Ez a múltban elképzelhetetlen lett volna"
A kormányzás jelenleg különösen nehéznek bizonyul az Osztrák Néppárt (ÖVP), a Szociáldemokrata Párt (SPÖ) és a NEOS hárompárti koalíciója számára: a gyenge költségvetési adatok népszerűtlen megszorító intézkedéseket tesznek szükségessé; többszörös globális válságok; és számos belpolitikai kérdés, például az egészségügyi és a hosszú távú ápolási rendszerek. A vasárnapi közvélemény-kutatások ugyanis nem sok jót ígérnek a kormánypárt számára – írja a Der Standrad.
A Szabadságpárt (FPÖ) 2022 vége óta folyamatosan az első helyen áll a linzi székhelyű Market Institute vasárnapi közvélemény-kutatásaiban.
Csak a 2024-es Nemzeti Tanács választások környékén sikerült az ÖVP-nek kissé csökkentenie a lemaradását a Szabadságpárttal szemben. A választások után azonban az FPÖ népszerűsége folyamatosan nőtt.
A Market legutóbbi vasárnapi közvélemény-kutatásában
- az FPÖ a szavazatok 36 százalékát,
- az ÖVP 20 százalékát,
- az SPÖ pedig 19 százalékát kapja,
- a Neos ismét 9 százalékot szerez.
Az ÖVP és az SPÖ együttvéve csak alig több szavazatot kapna, mint az FPÖ. Ez a múltban elképzelhetetlen lett volna. Az ő szempontjukból a koalíciónak végig kellene vinnie a törvényhozási ciklust, különben egy újabb történelmi vereség fenyegethet
– magyarázza David Pfarrhofer, a Market politikai kutatója.
A korábbi ÖVP parlamenti frakcióvezető, August Wöginger ellen hozott bírósági ítélet valószínűleg nem lesz pozitív hatással a kormány jövőbeli népszerűségi mutatóira. „Ez mindhárom kormánypárt számára teher. Természetesen elsősorban az ÖVP-vel kapcsolatos kérdés, de a két koalíciós partnert, az SPÖ-t és a NEOS-t is érinti.”
A kormánypártok leszerepelnének egy kancellárválasztáson is
Az osztrákok kancellárválasztáson is az FPÖ jelöltjére szavaznának a friss közvélemény-kutatás szerint. A Herbert Kickl vezette FPÖ a szavazatok 29 százalékát gyűjtené be egy most vasárnapi választáson. A jelenlegi pénzügyminiszter, Christian Stocker (ÖVP) ezzel szemben csak 17 százalékot szerezne, ami a legutóbbi Market-felméréshez képest három százalékpontos javítás. Ez vonatkozik Andreas Bablerre, az SPÖ pártelnökére is, aki a kancellárkérdésben most 11 százalékot érne a korábbi 8 helyett.
Még majdnem három év van hátra a Nemzeti Tanács választásainak kampányáig – feltéve, hogy a hárompárti koalíció addig kitart. Tirolban és Felső-Ausztriában azonban már jövőre tartanak tartományi választásokat, az azután következő évben pedig Alsó-Ausztria, Karintia és Salzburg, valamint az elnökválasztás következik. A közvélemény próbája tehát hamarabb jön, mint ahogy a szövetségi kormány szeretné – mutatott rá az osztrák lap.
Nagyon nagy a baj Ausztriában: dönteniük kell az ott dolgozó magyaroknak, 2050 a végső határidő – "Kevés élet lesz"
Több területen is változtatásokra van szükség, különben Ausztria egyes régiói elnéptelenednek – mutatott rá Johannes Kopf, az AMS (Arbeitsmarktservice) igazgatósági tagja, aki szerint például Mürzzuschlagban akár 20 százalékkal is visszaeshet a dolgozók száma.
A RádióHU összefoglalója alapján a helyzet kezelésében az egyik legfontosabb lépés a szakképzés vonzóbbá tétele, valamint a nők és idősebbek nagyobb arányú bevonása a munkaerőpiacra. Emellett a bevándorlók, különösen az ukrajnai menekültek és más menedékkérők integrációja is fontos.
„Aki nem akar külföldieket, annak magának kell majd tovább dolgoznia” – mondta szókimondóan Kopf.
A munkaerőhiány leginkább Karintiát és Burgenlandot sújtja majd, ahol a foglalkoztatottak száma 2050-re több mint 12 százalékkal csökkenhet. Stájerországban 9 százalékos visszaesés várható, míg Tirolban és Salzburgban is 10 százalék körüli csökkenéssel számolnak.
Egyedül Bécsben prognosztizálnak növekedést, köszönhetően a folyamatos bevándorlásnak.