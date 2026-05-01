Újabb súlyos korrupciós vádak rázzák meg Ukrajnát, miközben Kijev éppen gyorsítaná az európai uniós csatlakozási folyamatát, részben a magyar politikai fordulatban bízva. Az ukrán védelmi minisztérium korrupcióellenes tanácsa április végén azt javasolta, hogy függesszék fel tisztségéből Rusztem Umerov nemzetbiztonsági vezetőt, és indítsák meg a Fire Point nevű dróngyártó részleges államosítását is.

Újabb korrupciós bomba robbant Kijevben, miközben Zelenszkij gyorsított pályát remél az EU-ba a budapesti fordulattól / Fotó: AFP

Gyűrűzik tovább az ukrán korrupciós botrány

A felfüggesztési javaslatot egy kiszivárgott beszélgetés váltotta ki, amelyből Umerov és Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök közeli üzleti partnere közötti egyeztetések részletei kerültek nyilvánosságra. A felvételek alapján Mindics a Fire Point érdekeit képviselhette a döntéshozatalban. Az üzletember neve nem ismeretlen:

már 2025-ben vádat emeltek Umerov ellen az Energoatom állami nukleáris vállalat és a védelmi ipar körüli korrupciós ügyben, mely Zelenszkij elnökségének eddigi legnagyobb botrányává nőtte ki magát.

A nyomozás több magas rangú politikust is érint, köztük korábbi minisztereket és kormánytagokat. Bár Umerov és Andrij Jermak, az elnöki hivatal korábbi vezetője egyelőre nem vádlottak, nevük felmerült az eljárásban. A korrupcióellenes testület szerint „megbízhatónak tűnő, de még nem ellenőrzött” bizonyítékok utalnak arra, hogy Mindics ténylegesen a Fire Point mögött állhat, akár tulajdonosként is – írta a The Kyiv Independent.

Félrevezetéstől a hivatali visszaélésig

Ha a bíróság megerősíti az összefonódást, a szankciók alatt álló Mindics miatt a vállalat eleshet az ukrán hadsereg beszállítói szerepétől. A korrupcióellenes tanács szerint a cég félrevezető adatokat szolgáltathatott tulajdonosi hátteréről, ami akár bírságokat és kizárást is eredményezhet.

A testület emellett azt is felvetette, hogy Umerov lépései akár hivatali visszaélésnek és államtitoksértésnek is minősülhetnek.

Ezért arra szólították fel Zelenszkijt, hogy ideiglenesen függessze fel a tisztségviselőt, és indítson átfogó vizsgálatot a Fire Point szerződéseiről és árairól. A javaslat egyben részleges államosítást is kilátásba helyez.