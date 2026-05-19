Vészhelyzet: ilyen még sose történt egyetlen atomerőművel sem a világon, levágták az áramról – perceken múlt az amerikai csapás

Példátlan incidens rázta meg a Közel-Keletet: dróntámadás miatt külső áramellátás nélkül maradt az Egyesült Arab Emírségek egyik atomreaktora. A történtek után Donald Trump arról beszélt, hogy az Egyesült Államok akár napokon belül újra katonai csapást mérhet Iránra.

Egy atomreaktor a Közel-Keleten 24 órán át csak tartalék dízelgenerátorokkal működött egy dróntámadás következtében / / Fotó: AFP

Drámai fordulatot vett a közel-keleti válság, miután dróntámadás érte az Egyesült Arab Emírségekben működő Barakah atomerőművet. A The Guardian értesülései alapján a támadás következtében a 3-as reaktor elveszítette külső áramellátását, és közel 24 órán keresztül kizárólag vészhelyzeti dízelgenerátorok biztosították a működését.

Atomkatasztrófa a Közel-Keleten

A történtek világszerte komoly aggodalmat váltottak ki, mert most először fordult elő, hogy egy teljes kapacitással működő atomerőmű katonai támadás miatt kényszerült tartalék rendszerek használatára. Nukleáris szakértők szerint ez új korszakot nyithat a modern hadviselésben, ahol már az atomenergia-infrastruktúra is közvetlen célponttá válhat.

A Barakah erőmű az Egyesült Arab Emírségek villamosenergia-termelésének mintegy negyedét biztosítja, ezért a létesítmény stratégiai jelentőségű. A helyi hatóságok közlése szerint a támadás egy, a belső biztonsági zónán kívüli elektromos generátort ért.

Több elemző azonban attól tart, hogy valójában a kapcsolóállomás sérülhetett meg, amely kulcsszerepet játszik a reaktorok külső energiaellátásában.

Információk szerint három drón közelítette meg a létesítményt nyugati irányból, és közülük egy átjutott a légvédelmen. A becsapódás tüzet okozott az erőmű közelében. Hivatalos bizonyíték egyelőre nincs, de nyugati és regionális források szerint nagy valószínűséggel Irán vagy valamelyik közel-keleti szövetségese állhat a háttérben.

A támadás időzítése különösen érzékeny, mert Donald Trump amerikai elnök kedden már arról beszélt, hogy Washington akár ismét katonai csapást mérhet Iránra. Trump azt mondta, már csak egy órára volt attól, hogy jóváhagyja az újabb amerikai támadást, amikor tárgyalói jelezték neki, hogy előrelépés történt az egyeztetéseken.

Egy órára voltam attól, hogy ma meghozzam a döntést

– fogalmazott az amerikai elnök a Fehér Házban.