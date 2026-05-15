Magyar Péter súlyos bejelentést tett: döntött a kormány Krausz Ferencről – tízmilliárdokat kellene visszautalnia a Nobel-díjas tudósnak

„A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést” – közölte Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök azt is írta, hogy a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására kérik Krausz Ferencet.

Korábban a Magyar Hang írta meg, hogy választás előtt két hónappal kötött Hankó Balázs, volt kulturális és innovációs miniszter

közfeladat-finanszírozási szerződést a Nobel-díjas Krausz Ferenc által irányított Élvonal Alapítvánnyal 261,7 milliárd forint értékben

a közérdekű adatigényléssel kikért szerződésre hivatkozva.

Egy másik, ugyanilyen módon megszerzett dokumentum szerint

2026. április 30-ig az alapítványnak folyósítottak 22 381 152 992 forintot.

Emellett 2026-ra kapnak még 400 millió forint működési támogatást, amit a későbbi években a fogyasztói árindexszel összhangban emelnek.

A szerződésben foglaltak szerint a 261,7 milliárdos finanszírozás egy része az alapfinanszírozás, amely „kiszámítható finanszírozást biztosít az alapítvány által ellátott közfeladatok magas színvonalú megvalósításához”, illetve a szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez.

Ide értendő az alapítvány leendő székhelyeként és központjaként funkcionáló Élvonal Központ infrastruktúrális beruházása. Emellett a szerződésben szerepel indikátor és teljesítmény alapú finanszírozás is. A finanszírozás felhasználásáról az alapítvány évente készít beszámolót és elszámolást. A szerződést módosítani pedig csak a felek kölcsönös egyetértésével lehet.

Az alapítvány a lap megkeresésére azt írta, hogy a megállapodás egy több évre szóló, teljesítményalapú tudományos, tehetséggondozási és innovációs konstrukciót rögzít. Azt is írta, hogy folyamatos szakmai egyeztetések zajlottak a hazai tudományos élet meghatározó szereplőivel.

Megjegyezték, hogy a kuratóriumukat kizárólag Nobel- és Abel-díjas kutatók alkotják. Tagjai: Donna Strickland, Randy Schekman, Steven Chu, Lovász László és Krausz Ferenc.

Mit lehet tudni a Nobel-díjas Krausz Ferencről?

A Németországban élő fizikus 1985-ben párhuzamosan szerzett villamosmérnöki oklevelet a Műegyetemen és fizikusi diplomát az ELTE TTK-n. Bár kutatómunkáját a BME Fizikai Intézetében kezdte Bakos József irányítása alatt a lézerfizika területén, doktori fokozatát már a Bécsi Műszaki Egyetemen szerezte meg 1991-ben. Az osztrák egyetemen később docensként, majd professzorként is dolgozott, 2003-ban a Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatójává nevezték ki, emellett 2004 óta a müncheni Lajos-Miksa Egyetem (Ludwig-Maximilians-Universität) Kísérleti Fizika Tanszékének vezetője.