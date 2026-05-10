Rendkívüli: elmenekült Magyarországról, már Amerikában van a menedékjogot kapott lengyel politikus – Trump fogadta be, miután Magyar Péter megfenyegette

Zbigniew Ziobro, korábbi lengyel igazaságügyminiszter jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodik, írja a Do Rzeczy lengyel lap a TV Republika és a TVN24 csatornára hivatkozva.

Rendkívüli: már Amerikában van a Magyarországon menedékjogot kapott lengyel politikus – Trump fogadta be, miután Magyar Péter megfenyegette

A TVN24 szerint Zbigniew Ziobro volt igazságügyminisztert és a Jog és Igazságosság Pártjának parlamenti képviselőjét szombaton (május 9-én) látták a New Jersey állambeli Newark repülőtéren. A csatorna közzétett egy fotót a politikusról, amelyet egy néző küldött a szerkesztőségnek.

Ugyannakkor sajtóértesülések szerint Marcin Romanowski, Ziobro korábbi igazságügyi minisztériumi helyettese is az Egyesült Államokba utazott.

Az ügyészség által az Igazságügyi Alapban elkövetett szabálytalanságok miatt büntetőeljárás alá vont PiS politikusok Orbán Viktor kormánya alatt kaptak menedékjogot Magyarországon. A lengyel lap megjegyzi, hogy Orbán nagyon jó kapcsolatokat ápolt Jarosław Kaczyński pártjával, különösen mielőtt megosztottak lettek volna az orosz invázió megközelítését illetően.

Az új helyzet azonban az áprilisi országgyűlési választások hoztak, amelyet megnyert a Tisza Párt. Vezetője, Magyar Péter, közölte kormányra kerülve azt javasolja majd, hogy a két politikust adják ki a lengyel hatóságoknak. Szombaton (május 9-én) Magyar hivatalosan is átvette a miniszterelnöki hivatalt.

Ügyészség: Szervezett bűnözői csoport működött az Igazságügyi Minisztériumban

Az ügyészség azt állítja, hogy Ziobro az Igazságügyi Minisztérium vezetőjeként egy szervezett bűnözői csoportot vezetett, amely több mint 150 millió zlotyt sikkasztott el az Igazságügyi Alapból. Az ebben az esetben kiszabható maximális büntetés 25 év börtönbüntetés.

A politikus ártatlannak vallotta magát, és tagad minden vádat.

Úgy véli, hogy Donald Tusk kormánya, valamint Waldemar Żurek igazságügyi miniszter és főügyész által ellene hozott intézkedések politikai megtorlásnak minősülnek.

Romanowski is elhagyhatta Budapestet

Bartłomiej Ślak, a TVN24 újságírója azt írja, hogy új bérlőre vár az a budapesti helyiség, ahol Marcin Romanowski volt igazságügy-miniszterhelyettes lakott. A lakástulajdonos képviselője utoljára április 21-én látta Romanowskit, tehát még azelőtt, hogy a magyar média meglátogatta volna a PiS politikust, amikor felfedték a tartózkodási helyét. Korábbi médiaértesülések szerint Romanowski is állítólag az Egyesült Államokba utazott. Ezt az információt azonban Roman Imielski, a „Gazeta Wyborcza” főszerkesztő-helyettese vasárnap a TVN24 „Sajtópáholy” című műsorában cáfolta.