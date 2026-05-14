Pánik a NATO keleti szárnyán? A Pentagon mégsem küld katonákat Európába – Lengyelország azonnal reagált

Komoly visszhangot váltott ki az amerikai sajtóban a hír, miszerint a Pentagon leállította mintegy 4000 amerikai katona Európába vezénylését. A lengyel vezetés azonban gyorsan reagált, és egyértelművé tette: a döntés nem Lengyelországot érinti.

Meglepte az amerikai katonai vezetőket is a döntés, amely egy lengyelországi rotációs missziót érinthetett volna / Fotó: AFP

A Wall Street Journal Pentagon-forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy

az érintett katonákat eredetileg egy kilenc hónapos lengyelországi rotációs misszióra tervezték küldeni, ám a folyamatot váratlanul megakasztották.

A lap szerint a döntést az amerikai hadsereg európai parancsnoksága, az EUCOM, valamint a szárazföldi haderő képviselőinek részvételével tartott egyeztetésen közölték. Az ügy azért is okozott feltűnést, mert az amerikai hadsereg még márciusban is arról beszélt, hogy a harci dandár a megszokott rotációs rendszer részeként érkezik Európába, leváltva más egységeket.

A jelentések szerint a felszerelések és a személyi állomány egy része már úton is volt, ezért több katonai tisztviselőt váratlanul ért a döntés. Ez tovább erősítette azokat a találgatásokat, hogy Washington átalakíthatja európai katonai jelenlétét, különösen a NATO keleti szárnyán.

A lengyel vezetés szerint nincs ok a pánikra

Varsó azonban szinte azonnal reagált a hírekre, és igyekezett egyértelművé tenni: Lengyelország nincs veszélyben, az amerikai katonai jelenlét továbbra is biztosított.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter az X közösségi oldalon azt írta: az ügy „nem érinti Lengyelországot”, hanem az amerikai fegyveres erők európai jelenlétében korábban bejelentett változásokhoz kapcsolódik. Hangsúlyozta azt is, hogy a lengyel hadsereg gyors fejlődése és az amerikai csapatok jelenléte tovább erősíti a NATO keleti szárnyát.

Hasonlóan fogalmazott Tomasz Siemoniak, a lengyel különleges szolgálatok koordinátora is, aki külön kiemelte: „Nagyon fontos! Az amerikai hadsereg rotációjának törlése nem vonatkozik Lengyelországra.”