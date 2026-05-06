Deviza
EUR/HUF360,88 -0,11% USD/HUF307,6 -0,25% GBP/HUF417,89 -0,13% CHF/HUF394,17 -0,12% PLN/HUF85,01 -0,12% RON/HUF68,98 +0,01% CZK/HUF14,8 -0,11% EUR/HUF360,88 -0,11% USD/HUF307,6 -0,25% GBP/HUF417,89 -0,13% CHF/HUF394,17 -0,12% PLN/HUF85,01 -0,12% RON/HUF68,98 +0,01% CZK/HUF14,8 -0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
program
Európai Bizottság
Lengyelország

Tusk terve bevált: ömlik a pénz a lengyeleknek Brüsszelből – megvan, mire költik, ettől Moszkva nem lesz boldog

Lengyelország megkapta az Európai Bizottság jóváhagyását a közel 190 milliárd zloty értékű SAFE védelmi hitel lehívására, amelyből többek között légvédelmi és drónelhárító fejlesztéseket finanszíroznának. A megállapodást pénteken írják alá annak ellenére.
VG/MTI
2026.05.06, 07:11
Frissítve: 2026.05.06, 07:15

Az Európai Bizottság jóváhagyta a Lengyelországnak szánt, közel 190 milliárd zloty (16,2 ezer milliárd forint) SAFE hitelszerződést – közölte Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter kedd este az X-en.

Lengyelország
Brüsszel jóváhagyta a SAFE hitelprogramot Lengyelország számára / Fotó: NurPhoto via AFP

A miniszter kiemelte: Lengyelország a legnagyobb kedvezményezettje a védelmi képességek fejlesztését célzó SAFE programnak. 

A biztonság terén megerősítjük vezető szerepünket a keleti szárnyon!

 – fogalmazott a tárcavezető a NATO keleti szárnyára utalva.

Az uniós programból finanszírozandó lengyelországi projektek közül Kosiniak-Kamysz egyebek mellett a Piorun hordozható légvédelmi rakétavetők gyártását említette, valamint a San elnevezésű drónvédelmi projektet is, mely a Keleti pajzs nevű védelmi rendszer részét fogja képezni az orosz és a fehérorosz határ mentén.

A politikus megerősítette: a SAFE lehívásáról szóló szerződést pénteken írják alá.

Korábbi bejelentések szerint az aláírásra Varsóban kerül sor a lengyel kormány képviselői, valamint Andrius Kubilius védelemért felelős és Piotr Serafin költségevetésért felelős uniós biztos részvételével.

A szerződést annak ellenére írják alá, hogy Karol Nawrocki lengyel elnök márciusban megvétózta a SAFE-eszközök lengyelországi lehívásáról szóló törvényt. 

A Donald Tusk vezette kabinet ezt követően úgy döntött, hogy a hitelt egy kormányhatározat alapján hívják le.

Nawrocki a vétót egyebek között azzal indokolta meg, hogy a SAFE-hitel összegével együtt rendkívül magas kamatot is vissza kell fizetni. 

Kifogásolta az uniós program feltételrendszerét is, amely alapján Brüsszel felfüggesztheti a finanszírozást. Az elnök egy alternatív, a lengyel jegybank aranykészleteire alapozó finanszírozást javasolt a védelmi képességek fejlesztésére, ezt azonban a kormánykoalíció elutasította. 

Korábban megírtuk, hogy a lengyel elnök azt mondta, hogy megvétózná a védelmi képességek fejlesztését célzó uniós SAFE-eszközök lengyelországi lehívásáról szóló törvényt. 

Az államfő egyebek között azzal érvelt, hogy a csaknem 43,7 milliárd euróra szóló SAFE-hitel összegével együtt – a jegybank számításai szerint – 42,2 milliárd euró kamatot is vissza kellene fizetni. Kifogásolta az uniós program feltételrendszerét is, amelyben az szerepel Nawrocki szerint, hogy Brüsszel önkényesen felfüggeszthetné a finanszírozást.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu