Elesett Magyarország legfontosabb autópályája, új közlekedési folyosót kell nyitni Délen: ezek az új utak épülhetnek meg

Az M5-ös autópálya túlterheltsége már nemcsak kényelmetlenséget, hanem komoly biztonsági kockázatot is jelent. Egy most formálódó magyar-szerb gyorsforgalmi folyosó azonban teljesen átírhatja a Balkán és Nyugat-Európa közötti tranzitforgalmat – írta a Magyar Építők.

Több mint kétszer akkora forgalmat visel el az M5-ös, mint az M6-os, miközben a baleseti statisztikák is sokkoló különbséget mutatnak / Fotó: Csapó Balázs

Az M5-ös autópálya helyzete az elmúlt időszakban látványosan tarthatatlanná vált. Szinte egymást érték a súlyos balesetek: felborult kamionok, több járműves ütközések, teljes pályazárak bénították meg a közlekedést Budapest és Szeged között.

Az autósok számára azonban nem a rendkívüli esetek jelentik a legnagyobb problémát, hanem az, hogy az M5-ösön a torlódás lassan mindennapos állapottá vált.

A Balkán felől érkező tranzitforgalom, a törökországi vendégmunkások áradata és a kamionforgalom óriási terhet rak az ország délkeleti fő közlekedési tengelyére. A helyzetet tovább súlyosbítja a röszkei határátkelő, ahol a csúcsidőszakban napi 30-40 ezer jármű is megfordulhat. Nem ritka a több kilométeres várakozás sem.

A számok brutális különbséget mutatnak. Az M5-ös Budapesthez közeli szakaszán 2022-ben napi átlagban 76 ezer egységjármű haladt át, Szeged térségében pedig még mindig 44 ezer. Ezzel szemben az M6-os autópályán a főváros közelében mindössze 35 ezer járművet mértek, délebbre pedig ennek töredékét.

A baleseti statisztika még ennél is beszédesebb. A KSH adatai szerint száz kilométerre vetítve az M5-ösön történt a legtöbb autópályás baleset Magyarországon, míg az M6-os produkálta a legjobb mutatót. Magyarán: az egyik autópálya túlterhelt és veszélyes, a másikban pedig óriási kihasználatlan kapacitás van.

Az autósok menekülnének az M5-ösről

A nagy kérdés az, hogyan lehetne a forgalmat részben átterelni.

Az egyik fontos projekt az M8-as gyorsforgalmi út megépítése lehet, amely Kecskemétet kötné össze Dunaújvárossal és később az M7-essel. Ez elsősorban az M5-ös északi szakaszát tehermentesíthetné, különösen az M0-s környékét, ahol ma rendszeresek a dugók. A valódi áttörést azonban délebben várják.

Szerbiában ugyanis elindult a Vajdaság Mosolya nevű gigantikus autópályaprojekt, amely közel 200 kilométeres új gyorsforgalmi folyosót hozna létre a magyar és a román határ között.

Az új útvonal keresztezi majd a szerb A1-es autópályát is, vagyis a Balkán felől érkező tranzitforgalom új irányt kaphat.

Ehhez magyar oldalon több kulcsberuházás kapcsolódik. Már épül a mohácsi Duna-híd és az ahhoz kapcsolódó gyorsforgalmi út, fejlesztik a hercegszántói határátkelőt, valamint tervben van az 51-es főút jelentős bővítése is.