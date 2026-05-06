Deviza
EUR/HUF359,32 -0,54% USD/HUF305,06 -1,07% GBP/HUF415,8 -0,62% CHF/HUF391,7 -0,74% PLN/HUF84,88 -0,27% RON/HUF68,19 -1,13% CZK/HUF14,76 -0,35% EUR/HUF359,32 -0,54% USD/HUF305,06 -1,07% GBP/HUF415,8 -0,62% CHF/HUF391,7 -0,74% PLN/HUF84,88 -0,27% RON/HUF68,19 -1,13% CZK/HUF14,76 -0,35%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 528,52 +0,44% MTELEKOM2 516 +1,51% MOL4 180 -3,21% OTP43 560 +2,27% RICHTER12 790 -0,39% OPUS324 -1,7% ANY7 400 +0,95% AUTOWALLIS149 +0,67% WABERERS4 520 +2,43% BUMIX9 131,73 +0,79% CETOP4 380,94 +1,08% CETOP NTR2 811,48 +2,18% BUX136 528,52 +0,44% MTELEKOM2 516 +1,51% MOL4 180 -3,21% OTP43 560 +2,27% RICHTER12 790 -0,39% OPUS324 -1,7% ANY7 400 +0,95% AUTOWALLIS149 +0,67% WABERERS4 520 +2,43% BUMIX9 131,73 +0,79% CETOP4 380,94 +1,08% CETOP NTR2 811,48 +2,18%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
híd
Velence
forgalom

Fontos változás az M7-esen: megnyílt az új híd, jönnek az éjszakai lezárások

Már használható a Velence térségében épült új gyalogos- és kerékpároshíd az M7-es autópálya felett. A régi híd bontása miatt a következő két hétvégén jelentős forgalomkorlátozásokra és egy teljes pályazárra is készülniük kell az autósoknak.
VG
2026.05.06, 10:44
Frissítve: 2026.05.06, 11:00

Szerda reggeltől használatba vehették a közlekedők a Velence térségében épült új gyalogos- és kerékpároshidat az M7-es autópálya felett – számolt be a Magyar Építők.

M7-es
Fontos változás az M7-esen / Fotó: MKIF Zrt. / Facebook

Az új átkelő megnyitásával párhuzamosan megkezdődik a régi híd bontása is, amely több ütemben, jelentős forgalomkorlátozások mellett zajlik majd.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF)  közlése szerint a bontási munkálatok két hétvégi éjszakán történnek: május 9-ről 10-re, illetve május 16-ról 17-re virradóan. Az első hétvégén teljes pályazár lesz az M7-es érintett szakaszán, míg a második hétvégi ütemben csak a Budapest felé vezető oldalt zárják le, a Balaton irányába várhatóan zavartalan marad a forgalom.

A társaság május 6. és 17. között folyamatosan tájékoztatja az autósokat a változó forgalmi rendről. A korlátozásokra azért van szükség, mert a bontást megelőzően komoly előkészítő munkák zajlanak, többek között az emelési pontok kialakítása, ideiglenes feszítő horgonyok telepítése, valamint az autódaruk összeszerelése és stabilizálása.

Az MKIF hangsúlyozta: a lezárások időzítését az elmúlt évek forgalmi adatai alapján tervezték meg. Ennek megfelelően a Balaton felé vezető oldalon szombatonként délután 2 óráig két sáv marad járható, míg Budapest irányába – a teljes pályazár kivételével – végig két sávon haladhat majd a forgalom a hétvégéken is.

Korábban megírtuk, hogy a híd próbaterhelése során a szerkezet statikus és dinamikus viselkedését egyaránt részletesen elemezték, az M7-es felett átívelő híd sikerrel vizsgázott. 

A híd első megterhelése előtt és után megvizsgálták a híd állapotát, hogy keletkeztek-e az alépítményen, illetve a tartószerkezeteken esetleg káros alakváltozások, repedések vagy elváltozások. A statikus méréseket követően többfajta dinamikus terhelésnek tették ki a hidat: azt is vizsgálták, hogy ha gyalogosok különböző sebességgel haladnak át rajta, annak milyen hatása van a hídra.

A helyszíni mérési eredmények alapján a próbaterhelés sikeres volt, bár a próbaterhelés kiértékelése és a megfelelőségéről kiállított jegyzőkönyv készítésére még várni kell, amely birtokában kezdhető majd meg a forgalomba helyezési eljárás folyamata. Ezt követően vehetik birtok az arra közlekedők az új hidat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu