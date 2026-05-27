Belenyúl a Tisza-kormány az oktatásba és az egészségügybe: ezek a legfontosabb változások

Jelentős társadalmi és intézményi változásokat vetít előre a Magyar Közlöny 2026. május 26-i száma: a kormány több olyan határozatot fogadott el, amelyek az egészségügy, az oktatás, a rendvédelem és a gazdasági átláthatóság területén indíthatnak el komoly átalakításokat.

Nyilvánosak lehetnek a kórházi fertőzési adatok

A Tisza-kormány elrendelte a kórházi fertőzési adatok intézményenkénti nyilvánosságra hozatalának előkészítését. A cél egy olyan országos módszertan kidolgozása, amely alapján az aktív fekvőbeteg-ellátást végző intézmények fertőzési mutatói összehasonlíthatóvá és publikussá válhatnak.

A határozat szerint a validált és szakmailag értelmezett adatokat először 2026. szeptember 1-jéig kell közzétenni. A Tisza-kormány emellett a rendszer folyamatos fejlesztését és az adatok pontosságának javítását is előírta.

Ez jelentős változást hozhat a magyar egészségügy átláthatóságában. A kórházi fertőzések témája az elmúlt években rendszeresen közéleti vita tárgya volt, ugyanakkor az intézményi bontású adatok nyilvánossága korlátozott volt.

Erősítenék a betegjogokat

Szintén az egészségügyet érinti a betegjogi intézményrendszer megerősítéséről szóló kormányhatározat. A kormány szerint a betegjogi panaszokat nem pusztán adminisztratív ügyként kell kezelni, hanem olyan jelzésként, amely az ellátás minőségéről és biztonságáról ad visszajelzést.

A tervek között szerepel:

a betegjogi képviselői rendszer megerősítése,

a szervezeti függetlenség növelése,

a betegbiztonsági események egységes kivizsgálási rendszerének kialakítása,

valamint a peren kívüli vitarendezési lehetőségek fejlesztése.

Jöhet a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás

A Magyar Közlöny szerint a kormány egyetért azzal, hogy az iskolakezdés terheinek enyhítésére támogatási rendszert vezessenek be. Ennek előkészítésére a pénzügyminiszter kapott feladatot az oktatási és a szociális tárca bevonásával.

A dokumentum egyelőre nem tartalmaz részletes szabályokat, vagyis még nem tudni:

kik lennének jogosultak,

milyen feltételekkel járna a támogatás,

illetve egyszeri vagy rendszeres juttatásról lenne-e szó.

Az viszont egyértelmű, hogy a kabinet az „esélyegyenlőségi szempontok” figyelembevételét is előírta az előkészítés során.