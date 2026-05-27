Belenyúl a Tisza-kormány az oktatásba és az egészségügybe: ezek a legfontosabb változások

Nyilvánossá tehetik a kórházi fertőzési adatokat, jöhet a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás, miközben a tankerületi rendszert és a TEK működését is felülvizsgálná a kormány. A Magyar Közlönyben több fontos NMHH-szabálymódosítás is megjelent.
2026.05.27, 06:45
Frissítve: 2026.05.27, 07:15

Jelentős társadalmi és intézményi változásokat vetít előre a Magyar Közlöny 2026. május 26-i száma: a kormány több olyan határozatot fogadott el, amelyek az egészségügy, az oktatás, a rendvédelem és a gazdasági átláthatóság területén indíthatnak el komoly átalakításokat.

Magyar Közlöny: belenyúl a Tisza-kormány az oktatásba és az egészségügybe / Fotó: Purger Tamás

Nyilvánosak lehetnek a kórházi fertőzési adatok

A Tisza-kormány elrendelte a kórházi fertőzési adatok intézményenkénti nyilvánosságra hozatalának előkészítését. A cél egy olyan országos módszertan kidolgozása, amely alapján az aktív fekvőbeteg-ellátást végző intézmények fertőzési mutatói összehasonlíthatóvá és publikussá válhatnak.

A határozat szerint a validált és szakmailag értelmezett adatokat először 2026. szeptember 1-jéig kell közzétenni. A Tisza-kormány emellett a rendszer folyamatos fejlesztését és az adatok pontosságának javítását is előírta.

Ez jelentős változást hozhat a magyar egészségügy átláthatóságában. A kórházi fertőzések témája az elmúlt években rendszeresen közéleti vita tárgya volt, ugyanakkor az intézményi bontású adatok nyilvánossága korlátozott volt.

Erősítenék a betegjogokat

Szintén az egészségügyet érinti a betegjogi intézményrendszer megerősítéséről szóló kormányhatározat. A kormány szerint a betegjogi panaszokat nem pusztán adminisztratív ügyként kell kezelni, hanem olyan jelzésként, amely az ellátás minőségéről és biztonságáról ad visszajelzést.

A tervek között szerepel:

  • a betegjogi képviselői rendszer megerősítése,
  • a szervezeti függetlenség növelése,
  • a betegbiztonsági események egységes kivizsgálási rendszerének kialakítása,
  • valamint a peren kívüli vitarendezési lehetőségek fejlesztése.

Jöhet a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás

A Magyar Közlöny szerint a kormány egyetért azzal, hogy az iskolakezdés terheinek enyhítésére támogatási rendszert vezessenek be. Ennek előkészítésére a pénzügyminiszter kapott feladatot az oktatási és a szociális tárca bevonásával.

A dokumentum egyelőre nem tartalmaz részletes szabályokat, vagyis még nem tudni:

  • kik lennének jogosultak,
  • milyen feltételekkel járna a támogatás,
  • illetve egyszeri vagy rendszeres juttatásról lenne-e szó.

Az viszont egyértelmű, hogy a kabinet az „esélyegyenlőségi szempontok” figyelembevételét is előírta az előkészítés során.

Vizsgálják a tankerületek működését

A Tisza-kormány teljes körű vizsgálatot rendelt el a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok működéséről. A felülvizsgálat kiterjed:

  • a szervezeti felépítésre,
  • a személyi összetételre,
  • a gazdálkodásra,
  • valamint arra is, hogy szükség van-e a jelenlegi középirányító struktúrára.

Külön elemzés készülhet az intézmények gazdasági és személyi helyzetéről, illetve a tankerületek működésének jogszerűségéről is.

Nagyobb jogköröket kaphatnak az iskolaigazgatók

A kormány célja az is, hogy növelje az intézményvezetők önállóságát. A Magyar Közlöny alapján az igazgatók:

  • nagyobb munkáltatói jogköröket,
  • részleges gazdasági önállóságot,
  • valamint erősebb szervezeti autonómiát kaphatnak.

Ez a jelenlegi centralizált tankerületi rendszer lazítását jelentheti, amelyet pedagógus-szervezetek hosszú ideje kritizálnak.

Visszaállíthatják a pedagógusok kollektív jogait

A köznevelésben dolgozók számára szintén fontos változásokat vetít előre a kollektív jogok helyreállításáról szóló határozat. A kormány vizsgálja:

  • a szakszervezeti jogosítványok bővítését,
  • a sztrájkszabályok módosítását,
  • valamint a Nemzeti Pedagógus Kar működését is.

A dokumentum külön kiemeli, hogy a köznevelésben dolgozók sztrájkjoga ne térjen el jelentősen az általános munkajogi szabályoktól.

Felülvizsgálják a magántőkealapokat

A gazdasági átláthatóságot érintheti az a döntés, amely 

teljes körű és soron kívüli vizsgálatot rendel el a magántőkealapok működésével kapcsolatban. 

A kormány szerint szükséges a tényleges tulajdonosi viszonyok átláthatóságának megteremtése.

A magántőkealapok az elmúlt években azért kerültek a figyelem középpontjába, mert tulajdonosi szerkezetük sok esetben nem volt nyilvános.

A TEK működését is átalakíthatják

A közlöny szerint a kormány felülvizsgálja a Terrorelhárítási Központ működését is. A cél a „felesleges párhuzamosságoktól mentes, költséghatékony rendőrségi feladatellátás” kialakítása.

A dokumentum végén az is szerepel, hogy 

Hajdu Jánost 2026. május 27-i hatállyal felmentik a TEK főigazgatói posztjáról.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság több rendeletmódosítást is közzétett. Az egyik legfontosabb változás a rádióspektrum-használati díjakat érinti. Az NMHH új díjszabást vezet be a vezeték nélküli szélessávú helyi hálózatokra (WBB), különösen a 4100–4200 MHz-es frekvenciasávban.

A szabályozás alapján:

  • meghatározzák a WBB-hálózatok rádióspektrum-lekötési és használati díját,
  • a díjat a lefoglalt frekvenciasáv szélessége és a szolgáltatási terület nagysága alapján számolják,
  • Budapest és a megyei jogú városok környezetében pedig kétszeres díjat kell fizetni.

A rendelet célja az új rádióalkalmazások és technológiák díjszabásának pontosítása, illetve a spektrumhasználat szabályozásának korszerűsítése.

Új szabályok jönnek az internetszolgáltatóknál

Szintén az NMHH módosította a kiskorúak védelmét szolgáló internetes biztonsági szabályokat. A változás lényege, hogy a jövőben a helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatókra is kiterjednek a biztonságos szolgáltatás biztosítására vonatkozó kötelezettségek.

A szolgáltatók:

  • nem köthetik bonyolult technikai beállításokhoz a biztonságos szolgáltatás használatát,
  • nem írhatnak elő például egyedi DNS-beállítást a felhasználóknak,
  • ugyanakkor WiFi-hálózat esetén elkérhetik az SSID-t és a jelszót.

A módosítás szerint a szolgáltatóknak mobilinternet esetén legfeljebb 48 órán, vezetékes internetnél pedig 60 napon belül kell biztosítaniuk a kiskorúak számára kialakított biztonságos szolgáltatást.

A Magyar Közlönyben megjelent határozatok többsége még nem konkrét jogszabályváltozás, hanem előkészítő döntés. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
