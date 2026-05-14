Rendben lezajlott az átadás-átvétele, Pintér Sándor azonnali vizsgálatot kért maga ellen

Az Orbán-kormány összes minisztere részt vett a kormányzati átadás-átvételen, amelyet Magyar Péter miniszterelnök összességében rendben lezajlottnak minősített, ugyanakkor megjegyezte: a két kormány képviselői között nem volt jó a hangulat.

Magyar Péter elfogadta a leköszönő miniszterek felajánlását / Fotó: Hegedüs Róbert, MTI

Az átadás-átvétel egy másik mozzanataként Magyar arról is beszámolt, hogy Pintér Sándor leköszönő belügyminiszter azonnali és teljes körű vizsgálatot kért maga ellen. A miniszterelnök közölte: ez megtörténik, ahogyan – kérés nélkül is – a többi volt miniszterrel szemben is.

Az iratok átadásának módja is szóba került: Magyar szerint a leköszönő tárcák meglehetősen változatos formátumokban adták át dokumentumaikat – volt, amelyik papíron, dobozokban, volt, amelyik pendrive-on. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium DVD-t választott. Pozitív kivételként emelte ki Pintér Sándor Belügyminisztériumát, amelynek sikerült az új kormányzati struktúra szerint szétválasztva átadni az iratokat hét különböző tárcának.

A sajtótájékoztatón szóba kerültek a végkielégítések is. Magyar elmondta: az Orbán-kormány miniszterei felajánlották, hogy juttatásukat egy kárpátaljai gyerekekkel foglalkozó alapítványnak adományozzák. A miniszterelnök elfogadta a felajánlást, és arra kérte Gulyás Gergelyt, hogy juttassák el az alapítvány számlaszámát az új kormánynak, a végkielégítéseket egyben utalják majd oda.

A miniszterelnök külön szólt a honvédelmi tárca ügyéről

Nem fizeti ki a kormány azt az 1300 milliárd forintot, amelyről a Honvédelmi Minisztérium kevéssel a választás előtt kötött szerződést – jelentette be a miniszterelnök csütörtökön Budapesten, miután lezajlott a kormányzati átadás-átvétel.

Megérkezett az első, több mint 30 milliárd forintos számla abból az 1300 milliárd forintos keretszerződésből, amelyet Szalay-Bobrovniczky Kristóf, a leköszönő kormány honvédelmi minisztere kötött alig egy hónappal a választás előtt, mindenféle társadalmi konzultáció nélkül, titkosított formában. Az új kormány ezt nem fizeti ki – mondta Magyar Péter. Hozzátette: teljes egészében felülvizsgálják a keretszerződést.