Teljes a káosz Magyar Péter bécsi útja körül: több programját lemondták, fura személyes szál is előkerült
Tervezési káoszról ír az osztrák sajtó Magyar Péter miniszterelnök bécsi látogatása kapcsán. A Die Presse vezető anyagában azt írta, hogy teljesen átszervezték a magyar kormányfő első miniszterelnöki látogatását: az eredetileg több programelemből álló osztrák út végül néhány órás villámlátogatássá rövidült, miközben az utolsó pillanatban több eseményt is töröltek a programból. A lap szerint a háttérben nemcsak sürgős budapesti kormányzati ügyek állnak, hanem az új magyar kormányzat külpolitikai és diplomáciai működésének kezdeti nehézségei, valamint személyes és bizalmi konfliktusok is.
Az eredeti tervek szerint Magyar Péter a wachaui Európai Fórumon is részt vett volna a göttweigi apátságban, emellett programja volt az Osztrák Szövetségi Gazdasági Kamarában (WKO) is, ezeket azonban végül lemondták.
A magyar miniszterelnök így gyakorlatilag csak Christian Stocker osztrák kancellárral tárgyal, majd osztrák nagyvállalatok vezetőivel ebédel Bécsben, mielőtt még délután visszaindul Budapestre.
A találkozóra az Ausztriában és Magyarországon is jelentős gazdasági jelenléttel rendelkező cégek vezetői kaptak meghívást:
- a Spar,
- az Erste Bank,
- a Raiffeisen Bank International,
- az Oberbank,
- az Uniqa,
- az ÖBB Railcargo,
- a Saubermacher
- és a Leier Baustoffe vezetése is.
Magyar Pétert Bécsbe elkíséri Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter is. Az osztrák külügyminiszter, Beate Meinl-Reisinger szintén módosította saját programját: a wachaui fórumról sietett vissza Bécsbe, hogy találkozhasson Orbán Anitával.
Magyar Péter egyik régi ismerőse is megkavarhatta az osztrák utat
Az osztrák beszámolók szerint az út szervezése kifejezetten kaotikusan alakult az elmúlt napokban. A programot többször átírták, miközben az új magyar kormányzat állítólag tudatosan megkerülte a bécsi magyar nagykövetséget az előkészítés során. Szilágyiné Bátorfine Edit nagykövetet csak az utolsó szakaszban vonták be a szervezésbe, ami arra utalhat, hogy az új kabinet erős bizalmatlansággal kezeli az Orbán-kormány időszakában kinevezett diplomáciai vezetőket.
Egy személyes szálat is meglebegtetett a Die Presse: Bán Janka – aki jelenleg Orbán Anita kabinetfőnöke – korábban Bécsben dolgozott, azonban még az előző rendszer alatt visszahívták Budapestre. Ennek hátterében állítólag az állt, hogy egyetemi évei óta szoros kapcsolatot ápolt Magyar Péterrel, ami azután vált csak problémává, hogy Magyar Péter politizálni kezdett. Az osztrák értelmezés szerint az új magyar külügyi vezetésben most részben azok a diplomaták kerülhetnek pozícióba, akik korábban háttérbe szorultak az Orbán-rendszer idején.
Ausztria hagyományosan Magyarország egyik legfontosabb gazdasági partnere, az osztrák vállalatok pedig az egyik legnagyobb külföldi befektetői kört adják Magyarországon. Éppen ezért különösen érzékeny kérdés lehet, hogy az új magyar kormány mennyire tud gyorsan stabil és kiszámítható diplomáciai működést kialakítani a nyugati partnerekkel.