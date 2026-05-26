Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett kedden este a parlament után: átalakítják a magyar rendőrséget – kirúgja a TEK vezérét

A holnapi nappal felmentettem Hajdu János tábornok urat a TEK főigazgatói pozíciójából. A kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról.

Magyar Pétert rendkívüli bejelentést tett kedden este a parlament után: átalakítják a magyar rendőrséget

Az mindenesetre merőben szokatlan, hogy előre közlik (pláne hogy ezt a kormányfő teszi meg), kit fognak elbocsájtani a következő 24 órában. Mindenesetre benne volt a levegőben, hogy Hajdú János nem vezetheti a jövőben a TEK szervezetét, mégha a terrorelhárítás munkáját általános kritika nem nagyon érte az elmúlt években.

Az új miniszterelnök azonban világossá tette, hogy nem tart igényt a TEK védelmére, ahogy azt elődje, Orbán Viktor tette. Helyette a készenléti rendőrség látja el a kormányfő kísérésének feladatát.

A Fidesz még a 2010-es választási győzelme után döntött a Terrorelhárítási Központ felállításáról, amelynek vezetésével Hajdu Jánost bízták meg. A TEK látta el

a köztársasági elnök,

a külügyminiszter

és a legfőbb ügyész

állandó személyvédelmét is. A honlapja leírása szerint a fő feladataként a Terrorelhárítási Központ végrehajtja a terrorcselekmény és ahhoz kapcsolódó más bűncselekmények felderítését, megelőzését, megszakítását.

Szervezi, koordinálja a terrorcselekmények elhárítását végző szervek tevékenységét, elemzi és értékeli a Magyarország terrorfenyegetettségének helyzetét. Ellátja a köztársasági elnök, a miniszterelnök, a külpolitikáért felelős miniszter és a legfőbb ügyész védelmét.

A belföldi vagy nemzetközi vonatkozású terrorcselekmény és az azokhoz kapcsolódó más bűncselekmények vonatkozásában kapcsolatot tart és együttműködik más államok terrorelhárításban érintett szerveivel.

A miniszter kijelölése esetén képviseli a Magyarország a terrorizmussal kapcsolatos nemzetközi fórumokon, egyeztetéseken. Ellátja a kritikus infrastruktúrák védelmét, kidolgozza a biztonsági intézkedési terveket.