Magyar Péter hihetetlen bejelentést tett az uniós pénzekről: Ursula von der Leyen sokkal hamarabb odaadhatja Magyarországnak, mint gondoltuk – ez lehet a dátum

Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja: a tárgyalások célja, hogy a május 25-ei héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről - mondta Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, Ópusztaszeren tartott ülésének szünetében sajtótájékoztatón.

A kormány első ülése alkalmával tartott tájékoztatón a kormányfő közölte: Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni.

Az előző kormány "a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon és inkább eladósította az országot", ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, így "áthidaló megoldásokat kell találnunk" - magyarázta.

Hangsúlyozta: Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket - jelentette ki Magyar Péter.

Magyarország üzemanyagellátása zavartalan

Kezdetben heti két ülést tart a kormány, és még ezen a héten kinevezik az államtitkárok döntő többségét - közölte továbbá Magyar Péter. Azt mondta: ezen az ülésen fogadják el a 16 minisztérium jog- és hatásköreit szabályozó statútumrendeletet, az "valamikor éjfél előtt meg kell jelenjen a Magyar Közlönyben".

Tájékoztatása szerint csütörtökön délután három órakor megtörténik a kormányzati átadás-átvétel, ekkor találkozik a leköszönő és a hivatalba lépő kormány minden minisztere. Magyar Péter jelezte: a jövő héten nem ülésezik az Országgyűlés, a kormány viszont várhatóan hétfőn és pénteken is tanácskozik, a köztes három napban pedig előbb Lengyelországban, majd Ausztriában tesz hivatalos látogatást.

A miniszterelnök azt is közölte, hogy Magyarország üzemanyag- és nyersolajellátása zavartalan. Magyar Péter közölte: a kormány ülésén meghallgatták Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját, aki határozottan kijelentette, hogy az üzemanyag és nyersolaj-ellátása zavartalan és a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek.

A védett áron továbbra is biztosított az ellátás az összes magyarországi benzinkút-üzemeltető számára.

A kormányfő rögzítette: az új kabinet is vállalja, hogy a jogszabályi kereteket biztosítja ahhoz, hogy a védett áras ellátás folyamatos legyen a világpiaci árak jelentős emelkedése ellenére.