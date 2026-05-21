Magyar Péter partnert lát Ausztriában, de azbesztügyben keményen odacsap: „a szennyező fizetni fog”

Az újdonsült magyar miniszterelnök, Magyar Péter a hét első felében – a kormány több tagjával együtt – Lengyelországba látogatott, ahol többek között Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel is tárgyalt. Csütörtökön azonban már Bécsben egyeztetett az osztrák kancellárral.

Cristian Stocker osztrák kancellár (b) és Magyar Péter magyar miniszterelnök (j) Bécsben / Fotó: Illyés Tibor / MTI

Örömmel látja Bécsben Magyar Pétert Cristian Stocker

„A szomszédos országok közötti jó kapcsolat mindig fontos, és ez kiemelt jelentőségű Magyarország és Ausztria esetében is” – jelentette ki négyszemközti egyeztetésük után Cristian Stocker osztrák kancellár. Hozzátette, hogy a szomszédok közötti együttműködés akkor is fontos, ha érdekeiket együtt akarják érvényesíteni, akár Brüsszelben, akár a nagyvilágban.

Stocker szerint a versenyképesség és az energetika területén azonos állásponton van. Hozzátette, hogy mindkét ország érdeke az Európai Unió mielőbbi bővítése, amit a Nyugat-Balkán kapcsán tartanak megvalósíthatónak. A kancellár név szerint említette Montenegrót és Albániát. Szerinte ugyanakkor fontos, hogy minden országra ugyanazok a feltételek vonatkozzanak, ne legyen az EU-csatlakozásban gyors sáv és lassú sáv. Stocker nem mondta ki, de minden bizonnyal Ukrajnára utalt ezzel.

A kancellár szót ejtett a magyar-osztrák határ közelében problémákat okozó azbesztszennyezésről is. Stocker elmondta, hogy az osztrák hatóságok mindenben együttműködnek az incidens kivizsgálásában, és a problémák orvoslásában.

Több területen várható magyar-osztrák együttműködés

Magyar Péter a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy új alapokra szeretnék helyezni Magyarország és Ausztria kapcsolatát. Elmondta, hogy meghívta az osztrák kormány tagjai egy közös kormányülésre, amit a tervek szerint ősszel, Gödöllő a Grassakovich-kastélyban tartanának.

„Nem lesz mindenben egyetértés Magyarország és Ausztria között, egy egyértelmű, de ez nem is baj. Ugyanakkor vannak közös érdekek, közös értékek, közös projektek” – mondta el a magyar miniszterelnök, aki Stocker szavaira reagálva kiemelte, hogy Magyarország az Európai Unió konstruktív tagja lesz.