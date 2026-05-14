Már előkészítés alatt az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, fontos dátumok jelentek meg
Magyar Péter miniszterelnök kormánya az első kormányülés napján, 2026. május 14-én tizenkét határozatot fogadott el, amelyek széles körű vizsgálatokat rendelnek el, illetve egyes területeken azonnali jogalkotási lépéseket írnak elő.
Európai Ügyészség és vagyonadó
Kiemelkedő lépésként a kormány indokoltnak minősítette Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, amelynek előkészítésére az igazságügyi miniszternek 2026. június 1-jéig kell javaslatot tennie. Magyarország az uniós tagállamok közül az utolsók egyikeként maradt kívül az Európai Ügyészségen.
Magyar Péter már a győzelmi beszédében több, azonnali politikai és intézményi változást is kilátásba helyezett, köztük azt, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A Tisza Párt vezetője szerint a választók példátlan felhatalmazást adtak a kormányzásra, amely lehetővé teszi az állami rendszer átalakítását.
Úgy fogalmazott, hogy az új kormány „helyreállítja a fékek és ellensúlyok rendszerét”, és ennek részeként csatlakozik az Európai Ügyészséghez, valamint garantálja a demokratikus működést. Itt nem állt meg: élesen fogalmazott a jelenlegi állami vezetőkkel kapcsolatban is. Magyar Péter kijelentette, hogy azoknak, akik a „rendszer részei, tartóoszlopai voltak”, távozniuk kell a közéletből.
Mi jelent meg még a közlönyben?
- A határozatok értelmében felülvizsgálat alá kerülnek Magyarország egyes kiemelt beruházásai és az azokhoz kapcsolódó döntéshozatali folyamatok, valamint a közszolgálati médiaszolgáltatás és annak finanszírozása is. Utóbbira a határidő július elseje.
- A kormány jogalkotás előkészítését rendelte el a vagyonadóztatás szabályozására, egyúttal megszüntetni tervezi a bizalmi vagyonkezelés adómentességét, a pénzügyminiszternek június 5-ig kell javaslatot benyújtania.
- Az egyik legterjedelmesebb határozat a pénzügyminiszter jogköreit bővíti. Május 14-től az állami szervek ugyanis csak akkor költhetnek 250 millió forintnál többet egyetlen szerződésre, vagy vásárolhatnak 100 millió forintnál drágább eszközt, ha ahhoz a pénzügyminiszter előzetesen hozzájárul. A kormány a lépést azzal indokolta, hogy az államháztartás hiánya jóval meghaladja az évre tervezettet.