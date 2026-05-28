Óriási a felháborodás Magyar Péter javaslata után: kistelepülési polgármesterek tiltakoznak a fizetéscsökkentés ellen
A miniszterelnök korábban bejelentette, hogy a kormány csökkenti a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők és a polgármesterek fizetését.
Néhány polgármester emiatt a lemondását helyezte kilátásba.
Levelet írt az országgyűlési képviselőjének Süle Tibor, Alsóbogát polgármestere, aki az alpolgármesterséget is beleszámítva a nyolcadik ciklusát tölti a kisközség élén, és 30 éve polgármester.
„Látom a kommenteket a Facebookon. Most elég rendesen ránk uszították az embereket, kapunk hideget-meleget, anélkül, hogy ismernék a munkánkat. Én még emlékszem arra az időszakra is, amikor csökkentették a polgármesterek bérét, és attól sem lett jobb az ország gazdasági helyzete” – fogalmazott a Sonline-nak.
A politikus úgy érzi, hogy a kistelepülések polgármestereivel együtt az utóbbi években elérték azt a megbecsülést, ami méltó arra, hogy munkájukat elismerjék.
A 267 fős falu vezetéséért nettó 700 ezer forint körüli bért visz haza havonta.
A saját helyzetéről beszél Klotz Péter, Szőlősgyörök polgármestere, aki felkészült arra, hogy megosztó lesz a véleménye.
„Bízom benne, hogy hozzám hasonlóan a legtöbb a polgármester a település közössége szolgálatának gondolja a munkáját” – mondta.
„Engem így választottak meg, és egyetlen forint jutalmat, egyetlen forint szabadságtérítést nem vettem fel. Amit kapok fizetést, azért becsülettel, a tudásom legjavával megdolgoztam. A fizetésünket az Orbán-kormány alatt valóban megemelték, de én az emelés jelentős részét felajánlottam az önkormányzat rendezvényeire” – hangsúlyozta.
Hozzátette, hogy az új kormány a csökkentés mellett dönt, ám legyen, de ne a közmunkásokkal egyforma bér legyen egy polgármester osztályrésze.
A fizetése sohasem érdekelte, válaszolt hasonlóan a 2300 fős Kadarkút polgármestere, Karsai József, aki szerint faramuci helyzetet teremt, ha egy hasonló kisváros települési intézményeinek vezetői magasabb bérrel büszkélkedhetnek majd, mint a helyi polgármester fizetése.
Nem titkolta, hogy kisvárosi polgármesterként bruttó másfélmillió forintot keres, de ezért sokat dolgozik. Azt azonban nem tudja, hogy jogilag hogy állja meg a helyét egy megállapított bér visszavétele, azt inkább azt tartja elfogadhatónak, hogy ehelyett évekig nem emelnek a fizetésen.
A polgármesterek jelenlegi illetménye
A cikk emlékeztet, hogy a polgármesterek illetménye a hatályos jogszabályozás szerint a település lakosságszámától függően változik.
A megyei jogú városok polgármestereinek alapilletménye a 2024-es önkormányzati választásokon bruttó 1,3 millió forint volt, de azóta több helyen döntött a képviselő-testület az emelésről.
Egy 10-25 ezer lakosú településen a bérezés 2024-ben 774 317 és 943 000 forint között mozgott. Ezek a pénzek a Tisza-kormány tervei szerint drasztikusan csökkennek majd.
A legnagyobb település, Budapest vezetője, Karácsony Gergely főpolgármesterként bruttó 4 milliót keres, a megyei jogú városok vezetői a mindenkori helyettes államtitkársági alapbérnek – 1,3-2,1 millió forintnak – megfelelő juttatásra jogosultak.
Az 5001–10 000 fő közötti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset két és félszeresének; az 500 fő és az az alatti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset 1,5-szeresének; az 501–1500 fő közötti lakosságszámú település esetében a nemzetgazdasági átlagkereset 1,75-szeresének megfelelő.