Óriási a felháborodás Magyar Péter javaslata után: kistelepülési polgármesterek tiltakoznak a fizetéscsökkentés ellen

A miniszterelnök korábban bejelentette, hogy a kormány csökkenti a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok, a képviselők és a polgármesterek fizetését.

Néhány polgármester emiatt a lemondását helyezte kilátásba.

Levelet írt az országgyűlési képviselőjének Süle Tibor, Alsóbogát polgármestere, aki az alpolgármesterséget is beleszámítva a nyolcadik ciklusát tölti a kisközség élén, és 30 éve polgármester.

„Látom a kommenteket a Facebookon. Most elég rendesen ránk uszították az embereket, kapunk hideget-meleget, anélkül, hogy ismernék a munkánkat. Én még emlékszem arra az időszakra is, amikor csökkentették a polgármesterek bérét, és attól sem lett jobb az ország gazdasági helyzete” – fogalmazott a Sonline-nak.

A politikus úgy érzi, hogy a kistelepülések polgármestereivel együtt az utóbbi években elérték azt a megbecsülést, ami méltó arra, hogy munkájukat elismerjék.

A 267 fős falu vezetéséért nettó 700 ezer forint körüli bért visz haza havonta.

A saját helyzetéről beszél Klotz Péter, Szőlősgyörök polgármestere, aki felkészült arra, hogy megosztó lesz a véleménye.

„Bízom benne, hogy hozzám hasonlóan a legtöbb a polgármester a település közössége szolgálatának gondolja a munkáját” – mondta.

„Engem így választottak meg, és egyetlen forint jutalmat, egyetlen forint szabadságtérítést nem vettem fel. Amit kapok fizetést, azért becsülettel, a tudásom legjavával megdolgoztam. A fizetésünket az Orbán-kormány alatt valóban megemelték, de én az emelés jelentős részét felajánlottam az önkormányzat rendezvényeire” – hangsúlyozta.

Hozzátette, hogy az új kormány a csökkentés mellett dönt, ám legyen, de ne a közmunkásokkal egyforma bér legyen egy polgármester osztályrésze.

A fizetése sohasem érdekelte, válaszolt hasonlóan a 2300 fős Kadarkút polgármestere, Karsai József, aki szerint faramuci helyzetet teremt, ha egy hasonló kisváros települési intézményeinek vezetői magasabb bérrel büszkélkedhetnek majd, mint a helyi polgármester fizetése.

Nem titkolta, hogy kisvárosi polgármesterként bruttó másfélmillió forintot keres, de ezért sokat dolgozik. Azt azonban nem tudja, hogy jogilag hogy állja meg a helyét egy megállapított bér visszavétele, azt inkább azt tartja elfogadhatónak, hogy ehelyett évekig nem emelnek a fizetésen.