Nyilvánosan veszekedik egymással Karácsony Gergely és Magyar Péter: nem tetszik a leendő kormányfőnek, hogy egy nappal a beiktatása előtt tart ugyanott ünnepséget a főpolgármester, mint ő

Nem tetszik a leendő kormányfőnek, hogy Karácsony Gergely főpolgármester a május 9-i "rendszerváltás napi" esemény előttre szervezett ugyanoda, a Kossuth térre koncertet.
Járdi Roland
2026.05.03, 10:13

A Telex Facebook-bejegyzése alatt egy kommentben üzent Karácsony Gergely főpolgármesternek Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza Párt elnöke nem örül annak, hogy Karácsony az Országgyűlés jövő szombati alakuló ülése előtti napra szervez rendszerzáró örömkoncertet a pesti rakpartra –  vette észre a Telex.

Fotó: AFP

„Szerintem kifejezetten káros és udvariatlan dolog bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé egy nappal, szinte ugyanoda” – írta Magyar Péter, aki aztán Karácsony Gergely Facebook-posztja alatt is megjelent,

 ahol már azt kéri számon, hogy „a csődben lévő főváros” fizeti-e a rendszerzáró bulit, vagy a főpolgármester.

Május 9-én 10 órakor alakul meg az új Országgyűlés, és már aznap délután leteszi a miniszterelnöki esküt Magyar Péter. A Tisza Párt hetekkel ezelőtt rendszerváltó ünnepet hirdetett meg a Kossuth térre aznap délutánra. Az eseményen az ünnepélyes zászlófelvonás után Magyar is beszédet mond.

Karácsony Gergely szombat reggel hirdetett meg az alakuló ülés előtti napra, péntek estére egy koncertet. 

Május 9-én megalakul az Országgyűlés, és elkezdődik egy új korszak. De ahhoz, hogy egy új korszak kezdődhessen, le kell zárni az előzőt

– mondta a főpolgármester. Az eseményt május 8-án, 18.30-tól tartják a pesti rakparton, a Széchenyi lánchíd lábánál, részletes programot és fellépőket későbbre ígértek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
