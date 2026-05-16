„A bíróságon találkoznak” – feszült jelenetek a Karmelita kolostor bejárásán

A Fidesz több politikusa is arra biztatta a támogatókat, hogy vegyenek részt a Karmelita kolostor bejárásán, és saját szemükkel nézzék meg a miniszterelnöki hivatal épületét.

Magyar Péter közölte, hogy a Karmelita kolostor a következő hétvégéken is látogatható lesz / Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Balogh Zoltán

Szombaton személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter kormányfő a miniszterelnökség volt épületében, a Karmelita kolostorban.

A politikus a bejárást megelőzően a Facebookon is közvetített eseményen köszönetet mondott a rendőröknek és a Várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést.

Nagy János, a miniszterelnök korábbi személyi titkára videóüzenetben arról beszélt, hogy

a látogatók saját maguk győződhetnek meg arról, hogy az épület „egy munkahely”, amely szerinte nem különbözik a nyugat-európai kormányzati középületektől.

Úgy fogalmazott: a bejárás cáfolata azoknak a kritikáknak, amelyek luxusként mutatják be az épületet.

Németh Balázs, a Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint a látogatók egy „ízlésesen felújított kolostort” láthatnak, amely méltó helyszíne lehet a miniszterelnöki találkozóknak és diplomáciai eseményeknek. Hozzátette: szerinte az épülettel kapcsolatos kritikák „hisztériakeltésnek” tekinthetők.

Panyi Miklós fideszes országgyűlési képviselő, a miniszterelnökség korábbi államtitkára közösségi oldalán részletesen felsorolta, milyen enteriőr fogadja az érdeklődőket a Karmelitában. Bejegyzése szerint az épületben fehér falak, levéltárakból kölcsönzött képek, klasszikus fabútorok, tárgyalók, dolgozószoba, valamint terasz és panoráma található.

A politikus egyúttal bírálta az épületet ért korábbi kritikákat, és felvetette, hogy szerinte Magyar Péter korábbi munkahelyén, a Diákhitel Központban jóval modernebb és drágább berendezés volt látható.

A Magyar Nemzet arról is beszámolt, hogy szóváltás alakult ki Magyar Péter és Havasi Bertalan között a Karmelita kolostor bejárásán, amikor a miniszterelnök és sajtócsapata a miniszterelnöki kabinetiroda tetőteraszán tartózkodott.

Orbán Viktor korábbi sajtófőnök a találkozáskor ironikusan úgy fogalmazott: „Jó, hogy itt vagyok, a miniszterelnök úr a gatyámnál fogva ki tud lógatni valamelyik zászlórúdra.” Magyar Péter erre reagálva azt mondta, Havasi „korunk Bibó Istvánja”, aki szerinte „tartja a frontot”.