Magyar Péter
Karmelita kolostor
miniszterelnök

„A bíróságon találkoznak” – feszült jelenetek a Karmelita kolostor bejárásán

A kormányfő körbevezette a sajtó munkatársait a Karmelita kolostorban, miközben több fideszes politikus is arra biztatta a támogatókat, hogy személyesen nézzék meg. Magyar Péter a tárlatvezetés közben szóváltásba keveredett Havasi Bertalannal.
2026.05.16, 16:32
Frissítve: 2026.05.16, 16:43

A Fidesz több politikusa is arra biztatta a támogatókat, hogy vegyenek részt a Karmelita kolostor bejárásán, és saját szemükkel nézzék meg a miniszterelnöki hivatal épületét. 

Magyar Péter közölte, hogy a Karmelita kolostor a következő hétvégéken is látogatható lesz / Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Balogh Zoltán

Szombaton személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter kormányfő a miniszterelnökség volt épületében, a Karmelita kolostorban.

A politikus a bejárást megelőzően a Facebookon is közvetített eseményen köszönetet mondott a rendőröknek és a Várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. 

Nagy János, a miniszterelnök korábbi személyi titkára videóüzenetben arról beszélt, hogy 

a látogatók saját maguk győződhetnek meg arról, hogy az épület „egy munkahely”, amely szerinte nem különbözik a nyugat-európai kormányzati középületektől. 

Úgy fogalmazott: a bejárás cáfolata azoknak a kritikáknak, amelyek luxusként mutatják be az épületet.

 

Németh Balázs, a Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint a látogatók egy „ízlésesen felújított kolostort” láthatnak, amely méltó helyszíne lehet a miniszterelnöki találkozóknak és diplomáciai eseményeknek. Hozzátette: szerinte az épülettel kapcsolatos kritikák „hisztériakeltésnek” tekinthetők.

Panyi Miklós fideszes országgyűlési képviselő, a miniszterelnökség korábbi államtitkára közösségi oldalán részletesen felsorolta, milyen enteriőr fogadja az érdeklődőket a Karmelitában. Bejegyzése szerint az épületben fehér falak, levéltárakból kölcsönzött képek, klasszikus fabútorok, tárgyalók, dolgozószoba, valamint terasz és panoráma található.

A politikus egyúttal bírálta az épületet ért korábbi kritikákat, és felvetette, hogy szerinte Magyar Péter korábbi munkahelyén, a Diákhitel Központban jóval modernebb és drágább berendezés volt látható

A Magyar Nemzet arról is beszámolt, hogy szóváltás alakult ki Magyar Péter és Havasi Bertalan között a Karmelita kolostor bejárásán, amikor a miniszterelnök és sajtócsapata a miniszterelnöki kabinetiroda tetőteraszán tartózkodott.

Orbán Viktor korábbi sajtófőnök a találkozáskor ironikusan úgy fogalmazott: „Jó, hogy itt vagyok, a miniszterelnök úr a gatyámnál fogva ki tud lógatni valamelyik zászlórúdra.” Magyar Péter erre reagálva azt mondta, Havasi „korunk Bibó Istvánja”, aki szerinte „tartja a frontot”.

Havasi ugyanakkor emlékeztette az újdonsült miniszterelnököt arra, hogy az épület minisztériumi ingatlan, ő pedig – mint fogalmazott – dolgozni érkezett be, ahogyan minden más nap is. Havasi hozzátette: attól, hogy „eljátsszák a Bastille ostromát”, helyettes államtitkárként továbbra is leltári felelőssége van.

A szóváltás során Magyar Péter kijelentette, 

nem tervezi, hogy „kilógassa” Havasit valamelyik zászlórúdra, ugyanakkor azt is közölte, hogy a helyettes államtitkár nem számíthat felmentési pénzre. 

Erre Havasi Bertalan úgy reagált: „a bíróságon találkoznak”.

A jelenet végén Magyar Péter arra kérte az épület biztonsági személyzetét, hogy kísérjék ki Havasi Bertalant. Indoklása szerint az épület már nem a miniszterelnöki kabinetiroda, hanem a szociális és családügyi minisztérium fennhatósága alá tartozik, ezért Havasi jelenlétét nem tartotta indokoltnak.

Magyar Péter közölte, hogy a Karmelita kolostor a következő hétvégéken is látogatható lesz, amíg nem találnak az épületnek új funkciót, illetve amíg van érdeklődés. Hozzátette, azon gondolkoznak, hogy a következő hétvégéken is megnyitják a "luxusminisztériumot", ahol a szociális és családügyi tárca munkatársai dolgoznak majd. Bejelentette, hogy a szombati bejáráson megtekintik a Belügyminisztérium épületének egy részét is.

 

