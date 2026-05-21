Alighogy hazatért az európai turnéjáról Magyar Péter, máris beleszállt Sulyok Tamásba: itt az újabb felszólítás – "Még ma!"

Véget ért két napos bemutatkozó körútja a miniszterelnöknek, aki kedden és szerdán Lengyelországban, majd a mai nap folyamán Ausztriában erősítette a kétoldalú kapcsolatokat. Bár az osztrák sajtó szerint is szervezési káosz jellemezte a bécsi útját, amelyből több programot is az utolsó pillanatban töröltek, Magyar Péter nem hazudtolta meg magát: csütörtök délután amint visszatért Magyarországra, egy újabb felszólítást küldött, ezúttal a köztársasági elnöknek.

"Köztársasági elnök úr! Ne várjon a kormány utasítására! Ön egy külön hatalmi ág képviselője".

Hozza nyilvánosságra a kegyelmi dosszié önnél lévő példányát! Még ma

– írta ki a közösségi oldalán a miniszterelnök. A bejegyzés előzménye, hogy hétfő rendkívüli sajtótájékoztató keretében mutatott be dokumentumokat a kegyelmi-ügy aktáiból, amelyből több irat is kikerült a kormány honlapjára. Magyar Péter akkor már felszólította Sulyok Tamást, hogy az kegyelmi ügy köztársasági elnöki hivatalban meglévő dokumentumait tegye nyilvánossá.

A köztársasági elnök pozitívan reagált a kérésre, a Sándor-palota azt közölte, hogy hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala

A mostani felszólítás valójában Magyar Péter nyomásgyakorlásának része, aki a parlament alakuló ülésén lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt, erre pedig május 30-ig adott haladékot. Sulyok Tamás azonban az Indexnek adott interjújában nyilvánvalóvá tette, hogy nem mond le a pozíciójáról.

