Erre senki se számított: Oroszország megdicsérte Magyar Pétert, nagyon elégedettek a döntésével – minden országtól ezt várják

Pozitívan értékelte a Kreml azt a magyar álláspontot, amely szerint Budapest nem kíván fegyvereket vagy katonai eszközöket küldeni Ukrajnának – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője csütörtökön.

Putyin sajtófőnöke azt követően nyilatkozott, hogy Magyar Péter miniszterelnök korábban a Mark Rutte NATO-főtitkárral folytatott egyeztetésén közölte: Magyarország nem szándékozik fegyvereket vagy katonai technikát szállítani Ukrajnának.

A cikk megjegyzi, hogy az orosz–ukrán háború kezdete óta Magyarország többször hangsúlyozta, hogy humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, ugyanakkor nem vesz részt fegyverszállításokban.

Oroszország megdicsérte Magyar Pétert

Ha egy ország úgy véli, hogy nem szükséges tovább szítani a konfliktust, azt csak üdvözölni lehet

– jelentette ki Peszkov újságírók kérdésére válaszolva.

Az Internfaksz beszámolója szerint arra a felvetésre, hogy számítottak-e Magyarország ilyen döntésére, a szóvivő azt mondta: Moszkva azt szeretné, ha minden ország hasonló álláspontra helyezkedne. Szerinte ez hozzájárulhatna a béke mielőbbi megteremtéséhez.

A magyar miniszterelnök korábban a Facebook-oldalán közölte: Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz–ukrán háborúba. Hozzátette, hogy teljes egyetértés alakult ki közte és a NATO-főtitkár között a magyar honvédek koszovói misszióban végzett munkájáról, amelyet Rutte is elismert.

„Mark Rutte főtitkár úrral egyetértettünk abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziója keretében” – írta a kormányfő a közösségi médiában.

Mark Rutte pozitívan értékelte Magyarország hozzájárulását a NATO kollektív védelméhez, külön kiemelve a székesfehérvári Többnemzetiségű Hadosztály Központ vezetését és a Nyugat-Balkán stabilitásának támogatását, így a KFOR-missziót.

A Világgazdaság azt is megírta: különösen érdekes fejlemény volt, hogy

a NATO váratlanul lemondta azt a sajtótájékoztatót, amelyen Magyar Péter és Mark Rutte közösen szerepelt volna.

A hivatalos indoklás szerint időbeosztási problémák álltak a háttérben, de a döntés újabb találgatásokat indított el arról, hogy a nemzetközi partnerek valójában mennyire készek látványosan támogatni az új magyar kormányt.