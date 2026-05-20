Itt a meglepetés: Magyar Péter savanyú megjegyzéseket tett az EU gázpolitikájáról Varsóban

Ahogyan azt Magyar Péter korábban bejelentette, miniszterelnökként az első hivatalos útja Lengyelországba vezet, ahova a kormány számos tagja elkísérte. A látogatás legfontosabb programpontjait szerdára, Varsóba ütemezték. Magyar Péter a lengyel fővárosban találkozott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, találkozójukat követően együtt álltak a sajtó elé.

Magyar Péter miniszterelnök (b) és Donald Tusk lengyel kormányfő (j) közös sajtótájékoztatója / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

„Lengyelország és Magyarország érdekei majdnem teljesen egybeesnek, és bár a két ország viszonyában volt egy kis szünet, ezt nem a lengyelek és magyarok közötti rossz viszony, hanem a politikai nézetkülönbségek okozták” – jelentette ki a sajtótájékoztatón Donald Tusk. A lengyel kormányfő fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormányfő választási sikerét, megjegyezve, hogy régóta várta ezt a pillanatot. Dicsérte a magyar miniszterelnök küzdőképességét, és azt mondta, hogy Magyar Péternek Lengyelországban nemcsak barátai, hanem hívei is vannak.

Tusk kiemelte, hogy vissza akarják állítani a kelet-közép-európai régió országainak együttműködését, amiben a magyar-lengyel együttműködésnek nagyon fontos szerepe van. Ezzel kapcsolatban kitért a visegrádi együttműködés újraindításának fontosságára. Szavai szerint ez egy szélesebb projekt, és egyetértés van közte és a magyar miniszterelnök között, hogy a két ország közös érdeke, hogy Kelet-Közép-Európa olyan hellyé váljon, ahol Európa sorsáról is döntenek.

Donald Tusk kitért az energetikai együttműködésre, utalva arra, hogy Lengyelország, amely korábban a kőolaj- és földgázellátás tekintetében 90 százalékban Oroszországtól függött, sikerrel valósította meg energiaimportjának diverzifikációját, és felajánlotta országa segítségét beruházások és más lehetőségek formájában ahhoz, hogy az energiaellátásban Magyarország, és az egész közép-európai régió is önálló, autonóm legyen – számolt be rólaa Bloomberg.

Ennek kapcsán kiemelte, hogy Lengyelország a beszerzési útvonalak diverzifikálásával nagyon gyorsan képes volt elérni az Oroszországtól való energiafüggetlenséget.