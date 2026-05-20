Itt a meglepetés: Magyar Péter savanyú megjegyzéseket tett az EU gázpolitikájáról Varsóban
Ahogyan azt Magyar Péter korábban bejelentette, miniszterelnökként az első hivatalos útja Lengyelországba vezet, ahova a kormány számos tagja elkísérte. A látogatás legfontosabb programpontjait szerdára, Varsóba ütemezték. Magyar Péter a lengyel fővárosban találkozott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, találkozójukat követően együtt álltak a sajtó elé.
„Lengyelország és Magyarország érdekei majdnem teljesen egybeesnek, és bár a két ország viszonyában volt egy kis szünet, ezt nem a lengyelek és magyarok közötti rossz viszony, hanem a politikai nézetkülönbségek okozták” – jelentette ki a sajtótájékoztatón Donald Tusk. A lengyel kormányfő fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormányfő választási sikerét, megjegyezve, hogy régóta várta ezt a pillanatot. Dicsérte a magyar miniszterelnök küzdőképességét, és azt mondta, hogy Magyar Péternek Lengyelországban nemcsak barátai, hanem hívei is vannak.
Tusk kiemelte, hogy vissza akarják állítani a kelet-közép-európai régió országainak együttműködését, amiben a magyar-lengyel együttműködésnek nagyon fontos szerepe van. Ezzel kapcsolatban kitért a visegrádi együttműködés újraindításának fontosságára. Szavai szerint ez egy szélesebb projekt, és egyetértés van közte és a magyar miniszterelnök között, hogy a két ország közös érdeke, hogy Kelet-Közép-Európa olyan hellyé váljon, ahol Európa sorsáról is döntenek.
Donald Tusk kitért az energetikai együttműködésre, utalva arra, hogy Lengyelország, amely korábban a kőolaj- és földgázellátás tekintetében 90 százalékban Oroszországtól függött, sikerrel valósította meg energiaimportjának diverzifikációját, és felajánlotta országa segítségét beruházások és más lehetőségek formájában ahhoz, hogy az energiaellátásban Magyarország, és az egész közép-európai régió is önálló, autonóm legyen – számolt be rólaa Bloomberg.
Ennek kapcsán kiemelte, hogy Lengyelország a beszerzési útvonalak diverzifikálásával nagyon gyorsan képes volt elérni az Oroszországtól való energiafüggetlenséget.
Donald Tusk érintette a két ország együttműködését az európai politikában, hangsúlyozta közös európai álláspont kidolgozását egyebek között Ukrajna uniós tagsági törekvésével kapcsolatban, amelyet Lengyelország szavai szerint jó szemmel figyel, de hozzátette, hogy be kell tartani a szabályokat.
A magyar kormányfő örömét fejezte ki amiatt, hogy az ezeréves magyar-lengyel barátságban új fejezetet tudnak nyitni. Magyar Péter elmondta, ha a magyar történelem nehéz volt, akkor a lengyel történelem extrém nehéz volt. Lengyelország mégis itt van, erősebb, mint valaha, Magyarország is itt van, és bizonyos benne, hogy rövidesen erősebb lesz, mint valaha.
Az eseményen a magyar miniszterelnök budapesti látogatásra hívta június Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Magyar Péter jelezte, hogy a meghívást megteszi a cseh és a szlovák kormányfők felé is és reméli, hogy június végén mindannyiukat Budapesten köszönheti, még a visegrádi négyek (V4) magyar elnöksége alatt.
A magyar kormányfő úgy fogalmazott, hogy Magyarország mindenben partnere lesz Lengyelországnak, a lengyel miniszterelnöknek, valamint Szlovákiának és Csehországnak, hogy a V4-ek visszanyerjék régi erejüket, fényüket és befolyásukat az Európai Unióban.
Hozzátette, hogy fontosnak tartja a V4-es együttműködés kibővítését akár Skandinávia felé, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával vagy nyugat-balkáni, az unióhoz még nem csatlakozó országokkal.
„Európa szíve ma Közép-Európában dobog és nekünk közösen azon kell dolgoznunk, hogy minél tovább így legyen és minél erősebben verjen ez a szív” – fogalmazott a miniszterelnök.
Magyar Péter arra is kitért arra, hogy sok mindenről tárgyaltak a miniszterelnökkel, és közben a miniszterek is egyeztettek, a tárgyalások pedig a nap folyamán folytatódnak. Kiemelt fontosságúnak nevezte Európa biztonságát, az energiabiztonságot, hozzátéve, ezeken a területeken az eddigieknél szorosabban együtt tudnak működni, és szívesen veszi a lengyel tapasztalatokat e téren, ahogy más területeken is.
Utalt arra, hogy a magyar politikában van egy olyan kifejezés, miszerint „érkezik a varsói gyors”, ami azt jelenti, hogy a lengyel változások rövidebb-hosszabb idő után megérkeznek Budapestre. Szerinte most is megérkezett a varsói gyors a Tisza Párt választási győzelmével Budapestre.
A lengyel TVN24 televízió kérdésére Magyar Péter is megerősítette, hogy a két ország közötti energetikai együttműködés tovább bővülhet.
A miniszterelnök azonban azt is hangsúlyozta, hogy
az LNG egy ideje már jelen van a régióban, azonban egyelőre nem kellően versenyképes árakon érkezik.
A kormányfő a legfontosabbnak a gáztranzit-díjak csökkentését, illetve az Európai Unió meggyőzését nevezte egy olyan árképzési modell bevezetéséről, amely versenyképessé tenné az LNG-t.
Újságírói kérdésre az orosz–ukrán háború kapcsán Magyar Péter elmondta, hogy mielőbbi hosszabb tűzszünet és tartós béke szükséges. Kiemelte, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel védje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy nemcsak Ukrajna, hanem az ott élő magyar kisebbség miatt is mielőbb le kell zárni a háborút.
„A Tisza-kormány megalakulása lehetőség, hogy egy új fejezetet nyissanak Magyarország és Ukrajna kapcsolatában” – mondta Magyar, jelezve, hogy elindultak a két ország közötti technikai egyeztetések az ukrajnai magyar kisebbség nyelvi, kulturális és egyéb jogairól. Reményét fejezte ki, hogy június elején az ukrán elnökkel személyesen is találkozhat Beregszászon. A kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálásával kapcsolatban kijelentette, hogy ez előzetes feltétele annak, hogy az ukrán uniós csatlakozásnál az első fejezet megnyitásához Magyarország a jóváhagyását tudja adni.