Magyar Péter

Kiszivárgott: brutális energia- és fegyverüzletet köthet Magyar Péter Lengyelországban, amerikai LNG-re állhat át Magyarország – feszülten figyel a Rheinmetall és a 4iG

Fontos kérdések dőlhetnek el a kormánydelegáció lengyelországi útján. Magyar Péter első külföldi útja miniszterelnökként nemcsak szimbolikus jelenőségű.
2026.05.20, 06:32
Frissítve: 2026.05.20, 06:43

Ahogyan azt Magyar Péter korábban bejelentette, miniszterelnökként az első hivatalos útja Lengyelországba vezet, ahova a kormány számos tagja elkísérte. A látogatás legfontosabb programpontjait szerdára, Varsóba ütemezték. Ahogyan arról Magyar Péter is beszámolt, a lengyel fővárosban találkozik a lengyel állami vezetés legfontosabb szereplőivel: Karol Nawrocki köztársasági elnökkel, Donald Tusk miniszterelnökkel, Wlodzimierz Czarzasty szejmmarsallal, valamint Malgorzata Kidawa-Błonska szenátusi elnökkel.

Magyar Péter első külföldi útja Lengyelországba vezet / Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Az Interia Wydarzenia lengyel hírportál tudósítás szerint a csúcstalálkozók előtt a magyar kormányfő kedden Krakkóba látogatott, ahol találkozott terveznek Grzegorz Rys krakkói érsekkel és bíborossal. A program részeként szerepelt egy látogatás a waweli székesegyházban is.

A Radio Kraków értesülései szerint a miniszterelnök három koszorút helyezett el:

  • II. János Pál pápa szobránál,
  • valamint a templom belsejében Szent Hedvig keresztjénél
  • és Báthory István király sírjánál.

Magyar Péter ezzel a lengyel–magyar történelmi örökség szempontjából meghatározó jelentőségű személyiségek előtt kíván tisztelegni. A lenygel sajtó megjegyezte, hogy a Tisza Párt vezetője nyilvános megszólalásaiban többször is hivatkozott a lengyel pápa örökségére. Híres felhívása – „Ne féljetek!” – e Magyar Péter választási kampányának egyik fő jelmondatává vált.

Fontos miniszterek kísérték el Magyar Pétert

A magyar delegáció este vonattal utazott tovább Varsóba. A közlekedési eszköz megválasztása nem véletlen, a kormányfőt kísérő miniszterek között ott van Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is, akinek egyik fő feladata a magyar vasút helyzetének rendezése lesz. Vitézy korábban többször is példaként utalt a lengyel vasút hatalmas civilizációs fejlődésére, amely jelentős részben uniós pénzekből valósult meg. A brüsszeli támogatások segítségével elért lengyel siker Magyar Péter szerint annak a bizonyítéka, hogy hasonló forgatókönyv Magyarországon is megvalósítható.

A források mielőbbi felszabadításának témája régóta visszatér Magyar Péter beszédeiben. A tervek szerint harmadik külföldi útjának célállomása éppen Brüsszel lesz, ahol egy olyan politikai megállapodást írhatnak alá, amely megnyitja az utat a befagyasztott uniós pénzekhez való hozzáférés előtt.

A Lengyelországba érkező magyar delegáció összetétele a látogatást szinte kormányközi konzultáció rangjára emeli – ilyen formátumú találkozóra a kétoldalú kapcsolatokban évek óta nem volt példa. Magyar Pétert a közlekedési miniszteren kívül elkísérte az útra Orbán Anita külügyminiszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, Bóna Szabolcs mezőgazdasági miniszter, Tarr Zoltán kulturális miniszter, valamint Tóth Péter nemzetbiztonsági tanácsadó.

Az orosz energiahordozóktól való függetlenedés fontos téma Varsóba

A lengyel sajtó szerint különösen fontos Kapitány István  jelenléte a delegációban, ugyanis az ő tárcájára hárul majd a Tisza egyik választási ígéretének megvalósítása, amely 2035-ig jelentősen csökkentené az orosz energiahordozóktól való függőséget. Miniszteri meghallgatásain Kapitány ugyan hangsúlyozta, hogy Magyarország nem tud egyik napról a másikra lemondani az orosz gázról és olajról, Lengyelország azonban kulcsszerepet játszhat e folyamat támogatásában.

Az Interia Wydarzenia szerint a varsói találkozók ideális alkalmat kínálnak arra, hogy a magyar fél mérhető lépéseket mutasson fel az energiaforrások diverzifikációja terén. Lengyelország regionális energetikai központként való pozicionálása alapvető nemzeti érdek, Budapestnek pedig – pusztán pragmatikus és politikai okokból is – érdekében állhat az ilyen együttműködés elmélyítése.

Erősödhet a lengyel–magyar védelmi együttműködés

A tárgyalások egyik fontos részét képezték a védelmi, katonai témák. Ennek egyik eleme a SAFE-mechanizmus, amelynek keretében Magyarország 16,2 milliárd euróhoz jutott. A források legnagyobb kedvezményezettjei várhatóan a német Rheinmetall hadiipari konszernhez kötődő üzemek lesznek.

A magyar delegációban helyet kapott Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter is, akit a lengyel sajtó szerint érdemes lenne meggyőzni arról, hogy legalább a támogatások egy részét a lengyel hadiiparban helyezzék el. Erre az Interia Wydarzenia szerint lenne lehetőség, mivel Magyar Péter kormánya élesen bírálja elődei fegyverkezési döntéseit.

Két keretmegállapodásról van szó, amelyeket március elején – közvetlenül a választások előtt – kötött az előző kormány. A magyar vezérkar és a 4iG Űr és Védelmi Zrt. között aláírt szerződések összértéke meghaladja a 1300 milliárd forintot (4,06 milliárd eurót), és 2030 végéig maradtak volna érvényben. A Tisza Párt azonban semmisnek tekinti ezt a szerződést. A miniszterelnök nyilvánosan felszólította az előző hatalomhoz kötődő köröket, hogy tekintsék nem létezőnek a megállapodást, egyúttal teljes körű vizsgálatot ígérve az ügyben. A lengyel kormány számára ez egyet jelent azzal, hogy a befagyasztott magyar megrendelésekből származó 4 milliárd eurós keret újraoszthatóvá válhat.

A lengyel lap szerint a mostani látogatáson kiváló alkalom kínálkozik arra, hogy a lengyel–magyar kapcsolatokat végre valós politikai és gazdasági együttműködésre alapozzák, amely kézzelfogható előnyöket hozhat mindkét fél számára. Eljött az idő, hogy túllépjenek a főként szimbolikus gesztusokra épülő diplomácián. A történelem azt mutatja, hogy Budapest akkor ért el igazán jelentős eredményeket, amikor a magyar és a lengyel politika irányvonalai egybeestek.

Erről eddig nem volt szó: kiderült, miért megy igazából Magyar Péter Lengyelországba, óriási üzleteket készíthetnek elő – „Azt súgták nekem”

Teljesen új megvilágításba helyezte Magyar Péter lengyelországi látogatását a Varsói Egyetem professzora. Bogdan Góralczyk elemzése a Wirtualna Polska felületén jelent meg, és a Hírek Lengyelországból blog szemlézte.

A szakértő szerint az új magyar miniszterelnök valójában a mentőövet keresheti. „Mindenekelőtt a magyarok nagyon számítanak erre, mert ez rendkívül fontos számukra. Ez nem a szeretetről vagy a klasszikus »lengyel, magyar két jó barátról« szól, hanem a tiszta érdekekről” – hívta fel rá a figyelmet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
