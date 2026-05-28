A miniszterelnök ígéretet tett a NATO-főtitkárnak: Magyarország nem küld fegyvereket Ukrajnába

Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben tárgyalt Mark Rutte NATO-főtitkárral. A találkozón a magyar kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország megbízható partnere kíván lenni a szövetségnek, ugyanakkor fenntartja korábbi álláspontját az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban – írja az ATV.

A miniszterelnök a tárgyalás után a Facebook-oldalán közölte: Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz–ukrán háborúba. Hozzátette, hogy teljes egyetértés alakult ki közte és a NATO-főtitkár között a magyar honvédek koszovói misszióban végzett munkájáról, amelyet Rutte is elismert.

„Mark Rutte főtitkár úrral egyetértettünk abban, hogy a magyar honvédek kiváló munkát végeznek a NATO koszovói békefenntartó missziója keretében”– írta a kormányfő a közösségi médiában. Mark Rutte pozitívan értékelte Magyarország hozzájárulását a NATO kollektív védelméhez, külön kiemelve a székesfehérvári Többnemzetiségű Hadosztály Központ vezetését és a Nyugat-Balkán stabilitásának támogatását, így a KFOR-missziót.

A felek megvitatták a július 7–8-án Ankarában esedékes NATO-csúcs előkészületeit is, ahol a szövetségesek a védelmi beruházások növelését, a védelmi ipar erősítését és Ukrajna támogatásának folytatását tervezik megvitatni. Mindez hozzájárul egy erősebb NATO megteremtéséhez– tette hozzá a NATO közleménye szerint Mark Rutte.