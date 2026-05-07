Magyarország tengeri kikötője: megszólalt az olasz miniszterelnök, mi lesz a sorsa – Magyar Péter részleteket árult el, miről tárgyalt Melonival
„Sikeres és előremutató megbeszélésen vagyunk túl Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel” – jelentette be csütörtökön kora délután Facebook-oldalán Magyar Péter. A leendő miniszterelnököt a leendő miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter, Orbán Anita is elkísérte Olaszország fővárosába, az egyeztetés részleteiről azonban akkor még nem árult el többet.
„Megállapítottuk, hogy Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. Meghívtam a miniszterelnök asszonyt egy magyarországi látogatásra, és
megállapodtunk abban, hogy segíteni fogjuk az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét.
Éljen az olasz–magyar barátság!” – írta a Melonival való találkozóról Magyar Péter.
Tengeri kikötője lesz Magyarországnak: még az idén megindul az építése
A trieszti projekt jelentősége messze túlmutat egy egyszerű logisztikai beruházáson , mert Magyarország ezzel részben csökkentheti függőségét más országok kikötőitől és szállítási útvonalaitól. A saját tengeri kijárat különösen felértékelődött az elmúlt évek válságai után, amikor a Covid-járvány, az energiaválság és a Vörös-tengeren kialakult biztonsági problémák is megmutatták, milyen sérülékenyek a globális ellátási láncok.
A trieszti terminál a magyar exportőrök számára gyorsabb és kiszámíthatóbb árumozgást biztosíthat, ami különösen fontos lehet az autóipari, vegyipari és elektronikai vállalatoknak.
Az is stratégiai előny, hogy a projekt nemcsak közúti, hanem vasúti összeköttetésre épül, így a magyar kormány hosszabb távon regionális logisztikai központként is pozicionálhatja az országot.
A beruházás ugyanakkor egyre drágábbá válik: az eredetileg 100 millió eurósra becsült fejlesztési költség már évekkel ezelőtt 150 millió euróra emelkedett, ami mai árfolyamon mintegy 60 milliárd forintot tesz ki. A projekt csúszása emiatt politikailag is érzékeny kérdéssé vált, hiszen a magyar tengeri kijárat az elmúlt évek egyik legtöbbet emlegetett gazdaságstratégiai vállalása lett. Most először látszik valódi esély arra, hogy a beruházás ne csak terv maradjon: ha valóban még idén elindul a partfalépítés és a mederkotrás, akkor 2026-ban már tényleg elindulhat a magyar áruszállító forgalom Triesztben.