Magyar Péter már most a mézeshetek végéről és a Tisza-kormány népszerűség vesztéséről beszél

Mézeshetekhez hasonló érzés uralkodik az országban, de ez az érzés nagyon gyorsan el tud tűnni – mondta Magyar Péter még miniszterelnökké választása előtt, a héten megrendezett olaszországi filmfesztiválon a New Yorkernek – szúrta ki a 444.hu.

Magyar Péter felkészült a közvélemény hangulatának változására és a kormány népszerűségének csökkenésére / Fotó: Hegedüs Róbert

A mára kormányfővé választott Magyar Péter itt arra utalt, hogy hogyan tudja majd egyben tartani a baloldaliakból, centristákból és jobboldaliakból álló követőtáborát, és kezelni a kialakuló konfliktusokat.

A Tisza Párt elnöke szerint a kormány felelőssége, hogy minél inkább meghosszabbítsák ezeket a mézesheteket azzal, hogy elmagyarázzák az embereknek az ország valódi helyzetét. Szerinte ha felnőttként kezelik az embereket, akkor mindent el lehet magyarázni. Még a nehéz, érzékeny döntéseket is.

Azt mondta, felkészült a közvélemény hangulatának változására és a kormány népszerűségének csökkenésére. Szerinte ez egy normális folyamat.

„Felelősségünk, hogy ha hibázunk, őszinték legyünk, ismerjük el, és vállaljuk a következményeket. Ez is hatalmas különbség lesz az Orbán-rezsimhez képest, ami alatt semmilyen bűncselekménynek és politikai hibának sem volt következménye.”

Itt vannak Magyar Péter kormányának első döntései: a minisztériumokban és a veszélyhelyzetben is változás történt

Új minisztériumok jöttek létre, és az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről születtek döntések az új Országgyűlésben. A rendelkezések már meg is jelentek a Magyar Közlönyben, amelyből kiderül, hogy összesen tizenhat tárca lesz Magyar Péter megalakuló kormányában – számolt be a Magyar Nemzet a Világgazdaság.

Az Egészségügyi Minisztérium, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, valamint a Szociális és Családügyi Minisztérium a Belügyminisztériumból történő kiválással új tárcaként jött létre.

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium az Energiaügyi Minisztériumból vált ki.

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium a Kulturális és Innovációs Minisztériumból történő kiválással jön létre.

Az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma a Miniszterelnökségbe történő beolvadással megszűnik, továbbá

a Miniszterelnöki Kabinetiroda is a Miniszterelnökség alá fog tartozni.

A Nemzetgazdasági Minisztérium Pénzügyminisztérium elnevezéssel működik tovább.

Az Agrárminisztérium Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium elnevezéssel működik tovább.

Az Energiaügyi Minisztérium is új nevet kapott, mostantól Gazdasági és Energetikai Minisztériumként folytatja a tevékenységét.

Szintén új névvel jelenik meg a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, amely korábban Építési és Közlekedési Minisztériumként működött.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a továbbiakban Külügyminisztérium elnevezéssel működik tovább.

Szintén új elnevezéssel folytatódik a munka a Kulturális és Innovációs Minisztériumban, mostantól Tudományos és Technológiai Minisztérium elnevezéssel működik tovább.

A felsoroltakon túl az Igazságügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium változatlan névvel folytatja munkáját.