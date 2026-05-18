Gyorsan eldőlt: ráfordul a 2026-os költségvetésre a Tisza-kormány, politikai alku készül Ursula von der Leyennel – már nézik, mit kell módosítani

Még a nap folyamán megnevezik a kormány közigazgatási államtitkárait - közölte a hétfői kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő arra bíztatta a kérdezőt: frissítse telefonján a Magyar Közlöny oldalát, mert lehet, hogy ott már megjelent a névsor. A kormányfő az uniós forrásokról is nyilatkozott.

Magyar Péter bejelentések áradatát zúdította a magyarokra / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Az uniós források tárgyalásait be kell rekeszteni

Magyar Péter közlése szerint megfeszített munkával, augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó európai uniós források ügyében - közölte a hétfői kormányszóvivői tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök.

Az ügyet kiemelt prioritásnak nevezve jelezte: a hétvégén levelet váltott az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és ezekben a percekben kezdődik a tárgyalás a kormány tagjai és az EB

péntekig Budapesten tartózkodó vezetői között.

Hangsúlyozta: egyetértettek Ursula von der Leyennel, a bizottság elnökével abban, hogy „ezeknek a pénzeknek a helye itt van, Magyarországon, a magyar embereknél, a magyar egészségügyi rendszerben, a magyar oktatási rendszerben, infrastruktúrában". Magyar Péter jelezte: mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását.

Magyar Péter vajon haza tudja hozni az eurómilliárdokat?

A kormány első ülése alkalmával tartott tájékoztatón a kormányfő közölte: Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni.

Az előző kormány „a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot”, ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, így „áthidaló megoldásokat kell találnunk” – magyarázta.

Hangsúlyozta: Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdekük, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket – jelentette ki Magyar Péter.