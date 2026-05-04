Deviza
EUR/HUF364,43 +0,47% USD/HUF311,53 +0,72% GBP/HUF421,59 +0,38% CHF/HUF397,3 +0,36% PLN/HUF85,55 +0,14% RON/HUF70,12 +0,49% CZK/HUF14,94 +0,36% EUR/HUF364,43 +0,47% USD/HUF311,53 +0,72% GBP/HUF421,59 +0,38% CHF/HUF397,3 +0,36% PLN/HUF85,55 +0,14% RON/HUF70,12 +0,49% CZK/HUF14,94 +0,36%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 611,31 +0,62% MTELEKOM2 482 +1,05% MOL4 168 +0,77% OTP42 000 +0,95% RICHTER12 910 -1,24% OPUS341,5 +3,95% ANY7 450 +0,94% AUTOWALLIS146 -0,34% WABERERS4 620 -0,65% BUMIX9 224,55 +0,99% CETOP4 334,43 -0,98% CETOP NTR2 731,31 +0,46% BUX134 611,31 +0,62% MTELEKOM2 482 +1,05% MOL4 168 +0,77% OTP42 000 +0,95% RICHTER12 910 -1,24% OPUS341,5 +3,95% ANY7 450 +0,94% AUTOWALLIS146 -0,34% WABERERS4 620 -0,65% BUMIX9 224,55 +0,99% CETOP4 334,43 -0,98% CETOP NTR2 731,31 +0,46%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
MTA
kutatások
Magyar Péter

Nagyot ígért Magyar Péter: így változna meg a tudomány finanszírozása – szorosabb együttműködést várna el

Fordulatot ígért a tudománypolitikában a leendő miniszterelnök az MTA jubileumi közgyűlésén. Magyar Péter bejelentése szerint több pénzhez juthatnak a kutatók.
VG
2026.05.04, 11:59

A leendő kormányfő felszólalt a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 200. ünnepi közgyűlésén az MTA-székház dísztermében.

MAGYAR Péter; FREUND Tamás
Nagyot ígért Magyar Péter: így változna meg a tudomány finanszírozása  / Fotó: Hegedüs Róbert

Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy az leendő kormány biztosítja az akadémia függetlenségét, az átláthatóságot, a közpénzek átlátható felhasználását és a politikai befolyásolástól való működést.  „Az alapkutatásra szánt forrásokat növeljük és biztosítjuk, hogy a tudományos szakma saját maga dönthessen a források legészszerűbb felhasználásáról” – jelentette ki.

Hozzátette, hogy a tudományos eredményeket beépítik a kormányzat működésébe, legyen szó:

  • egészségügyről,
  • oktatásról,
  • energiáról,
  • közlekedésről
  • vagy éghajlatvédelemről.

Azt is mondta, hogy rendszeresen intézményesített formában együttműködve majd a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével. 

„Megteremtjük a stabil finanszírozási feltételeit az intézeteknek. Emellett egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítunk fel. Az államháztartás rendbetételét követően kiszámíthat pályára állítjuk a közkiadásokat és a teljes kutatás-fejlesztési ráfordítást a bruttó hazai össztermék 2 százaléka fölé emeljük középtávon, a hosszútávú cél pedig az uniós átlag közel 3 százalékos mértéke elérése” – mondta.

A leendő miniszterelnök arról is beszélt, hogy fiatal kutatók megtartását, az elvándorlás megállítását, valamint a külföldön élő tudósok hazatérését ösztönzőleg kezdő kutatói ösztöndíjat, mobilitási és visszatérítési programok indulnak el. 

„A fiataloknak kiszámítható bértábla és lakhatási támogatás fog járni” – jelentette ki. Hozzátette: törvénymódosítással lehetővé teszik, hogy a magyar egyetemek, kutatóintézetek előtt megnyíljanak ismét az Erasmus és a Horizon programok.

Magyar Péter korábban a Sándor-palota előtt a sajtónak elmondta: telefonon egyeztetett Ursula von der Leyennel, akinek hangsúlyozta, hogy négy területen hajlandó az új kormány módosításokat kezdeményezni:

  • a korrupció visszaszorítása érdekében csatlakozna az ország az Európai Ügyészséghez, felállítanának egy új korrupció elleni hivatalt, megerősítésének az Integritási Hivatala jogait,
  • biztosítanák az igazságszolgáltatás és a nyomozóhatóságok függetlenségét,
  • a szabad sajtó működését garantálnák,
  • illetve visszaadnák az akadémiai szabadságot.

A Tisza Párt vezetőjének szerint több ezer milliárd forintnyi EU-s forrás sorsa a tét augusztusig – konkrét projekteket is el kell indítani a támogatások felhasználásáért. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu