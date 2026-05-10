Andrej Babis cseh kormányfő örömmel várja az együttműködést Magyar Péter új magyar miniszterelnökkel és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést.

Üzent Magyar Péternek Orbán Viktor egyik legfontosabb szövetségese – "Itt az ideje a V4-ek megújításának"Fotó: Lukas Kabon / AFP

Gyorsan túltette magát Orbán Viktor vereségén az egyik legfontosabb szövetségese: máris üzent Magyar Péternek – "Itt az ideje a V4-ek megújításának"

Andrej Babis a cseh CTK hírügynökségnek megküldött nyilatkozatában úgy vélte, eljött az ideje annak, hogy felújítsák a visegrádi csoportot (V4), és bízik abban, hogy ezt Magyar Péter segítségével meg is lehet valósítani. Babis gratulált magyar kollégájának kormányfővé választásához.

Szlovákiával és Lengyelországgal együtt sok közös érdekünk van az Európai Unióban, s amikor a múltban ezekért együtt küzdöttünk, sok fontos dolgot sikerült elérnünk. Úgy gondolom, hogy itt az ideje a V4 felújításának, és bízom benne, hogy az neki (Magyar Péternek) is köszönhetően sikerülni fog

– írta Andrej Babis. A cseh kormányfő, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke a magyar választások előtt nyíltan Orbán Viktort és a Fideszt támogatta. A Tisza Párt választási győzelme után azonban gratulált Magyar Péternek.

Martin Kupka, az ellenzéki Polgári Demokratikus Párt (ODS) elnöke kijelentette: Magyar Péter kormányfői kinevezése elsősorban Magyarország polgárai, de Csehország és visegrádi partnerei számára is jó hír.

"Szilárd meggyőződésem, hogy (Magyar Péter) nem fogja folytatni a közeledést a Kremlhez és az Európán belüli együttműködésre fog összpontosítani" – írta az X közösségi oldalon megjelent nyilatkozatában az ODS elnöke, aki szintén gratulált az új magyar kormányfőnek.

Együtt alapították meg Orbánnal a Patriótákat

Andrej Babis Orbán Viktor szövetségese, közösen alapították a Patrióták frakciót az Európai Parlamentben. A leköszönő magyar kormányfőhöz hasonlóan gondolkodik számos kérdésben, mint a migráció vagy Ukrajna támogatása.