Deviza
EUR/HUF354,86 +0,11% USD/HUF305,06 +0,27% GBP/HUF409,33 +0,08% CHF/HUF388,95 +0,19% PLN/HUF83,87 +0,01% RON/HUF67,66 +0,12% CZK/HUF14,61 +0,09% EUR/HUF354,86 +0,11% USD/HUF305,06 +0,27% GBP/HUF409,33 +0,08% CHF/HUF388,95 +0,19% PLN/HUF83,87 +0,01% RON/HUF67,66 +0,12% CZK/HUF14,61 +0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 213,26 +0,58% MTELEKOM2 636 +0,38% MOL3 758 -0,69% OTP40 820 +0,88% RICHTER12 470 +0,96% OPUS348 +4,31% ANY8 010 +0,25% AUTOWALLIS147 -0,68% WABERERS4 550 +0,66% BUMIX9 221,94 +0,55% CETOP4 527,99 -0,48% CETOP NTR2 870,05 +0,42% BUX132 213,26 +0,58% MTELEKOM2 636 +0,38% MOL3 758 -0,69% OTP40 820 +0,88% RICHTER12 470 +0,96% OPUS348 +4,31% ANY8 010 +0,25% AUTOWALLIS147 -0,68% WABERERS4 550 +0,66% BUMIX9 221,94 +0,55% CETOP4 527,99 -0,48% CETOP NTR2 870,05 +0,42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
dróntámadás
Románia
Magyar Péter

Orosz dróntámadás: megszólalt Magyar Péter, azonnal levonta a következtetést – ezt üzente Putyinéknak a román csapás miatt

Újabb orosz drón sértette meg egy NATO-tagállam légterét. Magyar Péter az eset miatt a NATO-egység fontosságát hangsúlyozta, míg Bukarest a szövetség támogatását fejlesztését sürgeti.
VG
2026.05.29, 09:43
Frissítve: 2026.05.29, 10:06

„A tegnapi orosz dróntámadás ismét rávilágít arra, hogy Európa és a NATO egysége ma fontosabb, mint eddig bármikor” – fogalmazott Magyar Péter pénteken a Facebookon.

Magyar Péter
Orosz dróntámadás: megszólalt Magyar Péter, azonnal levonta a következtetést – ezt üzente Putyinéknak a román csapás miatt / Fotó: Hegedüs Róbert

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Romániában, Galati városában ketten megsérültek egy robbanás következtében, amikor egy orosz drón eltalált egy lakóházat.

Hozzátette, hogy Magyarország a leghatározottabban elítél minden olyan támadást, amely a civil lakosságot veszélyezteti, valamint egy szuverén EU és NATO tagállam területének és légterének megsértéséhez vezet.

„Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával. A sérülteknek mielőbbi felépülést kívánunk, és támogatjuk az eset teljes körű kivizsgálását” – írta posztjában Magyar Péter.

A román védelmi minisztérium közlése szerint a radarrendszerek a drónt Galați városáig követték nyomon, ahol egy társasház tetejének csapódott. Két ember megsérült. Az épületet kiürítették, a teljes környéken riadókészültséget rendeltek el.

Az eset után két F–16-os vadászgépet riasztottak, hogy nyomon kövessék az ukrán határ közelében repülő több drónt, a pilóták pedig engedélyt kaptak arra, hogy szükség esetén fellépjenek a légi célpontok ellen.

Románia tájékoztatta szövetségeseit a NATO-ban, és a drónelhárító képességek gyorsított átadását kérte. 

„Ez az incidens az Oroszországi Föderáció súlyos és felelőtlen eszkalációját jelenti” – közölte  a román külügyminisztérium. „Románia megteszi a szükséges diplomáciai lépéseket, hogy reagáljon a nemzetközi jog és légterének ezen súlyos megsértésére” – tette hozzá Oana Toiu.

  • A NATO szóvivője az X közösségi platformon azt írta: „Elítéljük Oroszország felelőtlen magatartását, és a NATO tovább erősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is.” 
  • Mark Rutte NATO-főtitkár kapcsolatban áll a román kormánnyal.

Folyamatosak a légtérsértések

Románia és a NATO keleti szárnyának más tagállamai az orosz–ukrán háború kezdete óta egyre több légtérsértést tapasztalnak. A hónap elején Észtország lelőtt egy eltévedt ukrán drónt, míg Litvániában a vezetőknek óvóhelyre kellett vonulniuk egy vilniusi riasztás miatt.

Az egymást követő román kormányokat bírálatok érték a drónbetörések kezelésével kapcsolatban. 

A hatóságok eddig nem lőtték le a behatoló eszközöket arra hivatkozva, hogy a katonai válaszlépések gondos mérlegelést igényelnek a szükségtelen eszkaláció és a lakosságot fenyegető kockázatok elkerülése érdekében.

Bírálói – köztük Traian Basescu korábbi államfő – szerint az engedély nélkül behatoló drónok elfogásának elmaradása biztonsági kockázatot jelenthet, és alááshatja a közbizalmat az ország légtérvédelmi képességeivel szemben.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
13128 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu