Panyi Miklós keményen odaszúrt Magyar Péternek: a Diákhitel Központ irodája fényűzőbb volt, mint a Karmelita

Panyi Miklós szerint politikai hangulatkeltés zajlik a Karmelita körül. A volt államtitkár állítja, hogy a Diákhitel Központban luxusosabb berendezést látott, mint a most támadott miniszterelnöki hivatalban.
2026.05.16, 08:41
Frissítve: 2026.05.16, 08:47

„A nagy Karmelita-hergelés margóján, a Diákhitel Központ vezérigazgatói irodáját mikor tekintheti meg a nagyérdemű?” – írta Facebook-oldalán Panyi Miklós.

Panyi Miklós odaszúrt Magyar Péternek: a Diákhitel Központ irodája fényűzőbb volt, mint a Karmelita / Fotó: Hegedüs Róbert

A miniszterelnökség korábbi államtitkára szerint a közbeszédben szándékosan próbálják luxusként beállítani az épületet, miközben az valójában visszafogott és méltó környezetet biztosít az ország vezetéséhez.

Bejegyzésében felidézte: évekkel ezelőtt járt a Diákhitel Központ akkori vezérigazgatói irodájában, ahol szerinte jóval látványosabb és drágább berendezést látott, mint amilyen a Karmelitában található. 

„Én, amikor 5 éve ott jártam nem fehér falakat és puritán berendezést, hanem bőrkanapékat és a legdesignosabb bútorokat láttam. 

Persze az ügy, amiért mentem bár fontos volt, Elnök úr épp nem ért rá és otthagyott a kollégáival. Délután 3-kor” – írta.

Panyi szerint természetes, hogy Magyarország miniszterelnöke olyan épületben fogadja a világ vezetőit, amely méltó az ország történelméhez és államiságához. Ironikusan megjegyezte: a kritikák alapján úgy tűnik, egyesek szerint inkább „egy aluljáróba vagy angyalföldi irodaházba” kellett volna szervezni a kormányfő munkahivatalát.

Az államtitkár szerint a Karmelitát övező viták valójában politikai célú hangulatkeltést szolgálnak. 

„Megy a néphergelés, ami a csövön kifér” – zárta bejegyzését.

A budai Vár jövőjéről és az elmúlt évek vitatott beruházásairól tartott közös sajtótájékoztatót pénteken a Karmelita kolostornál Magyar Péter miniszterelnök, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Pósfai Gábor belügyminiszter. 

A sajtótájékoztató előtt elbontották a Karmelita kolostor köré 2021-ben emelt kordont, amely azóta elzárta a gyalogosforgalmat az épület elől. Bejelentették azt is, hogy hétvégente ingyenesen látogatható lesz a Karmelita, ezen a hétvégén pedig a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét is megnyitják a látogatók előtt. 

A tájékoztatón elhangzott, hogy 

  • a korábbi belügyminisztérium épületében továbbra is a minisztérium működik majd,
  •  a miniszterelnöki kabinetirodába a szociális- és családügyi minisztérium költözik,
  • a József főhercegi palotának jelenleg nincs végleges funkciója, de informálisan az alkotmánybíróság lehetséges beköltözése merült fel.
  • több budavári állami ingatlannál kulturális vagy közösségi funkció lehetőségét vizsgálják,
  • a kúria rekonstrukcióját és az egykori földművelésügyi minisztérium újjáépítését is felülvizsgálják.

A Tisza Párt elnöke korábban bejelentette, hogy a miniszterelnöki iroda nem a Karmelita kolostor épületében működne tovább. Magyar Péter Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy 

a Tisza-kormány alatt a kormányfő hivatala a Parlament közelében található egyik minisztériumi épületbe költözne.

A Karmelita kolostor épülete 2014-ben került a miniszterelnökség vagyonkezelésébe, majd egy nagyszabású felújítás és átépítés után fokozatosan ide költözött a miniszterelnökség központi hivatala, a miniszterelnöki kabinetiroda, valamint a miniszterelnöki kormányiroda is. 2019 januárjától már a teljes kabinetiroda és Orbán Viktor miniszterelnöki irodája is a felújított komplexumban működött.

Magyar Péter döntése várhatóan újabb politikai vitákat indít el a Karmelita szerepéről és a miniszterelnöki hivatal működésének jövőjéről.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
