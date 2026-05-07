Ahogy beszámoltunk róla, csütörtök este váratlanul bejelentette lemondását a miniszterjelöltségéről Melléthei-Barna Márton, akit Magyar Péter leendő miniszterelnök igazságügy miniszternek kért fel múlt április 30-án, múlt csütörtökön. A szombattól kormányfővé váló Magyar döntését azonban már kezdettől fogva beárnyékolta, hogy Melléthei-Barna Mártonhoz rokoni szálik kötik, ugyanis a testvérének a férje, Magyar Péter sógora.

Magyar Péter sógora: kiderült a lemondás valódi oka, a Politico csütörtöki cikke lehetett az utolsó figyelmeztetés

A Mandiner azonban azt írja, hogy nem kizárólag morális okok vannak a mostani bejelentés mögött.

A lap információi szerint ugyanis nagyon rossz szemmel nézték az Európai Néppártban, hogy a Tisza-vezér a sógorát jelölte igazságügyi miniszternek.

Az EPP többször azzal támadta az Orbán-kormányt, hogy erőteljes nepotizmus határozza meg a döntéseit. Ennek fényében pedig nem tudtak felsorakozni Magyar ezen döntése mögé. Manfred Webernek teljesen elfogadhatatlan volt, hogy az új igazságügyi miniszter a leendő kormányfő közeli rokona.

A Mandiner arra is felhívja a figyelmet, hogy a brüsszeli elégedetlenséget Magyar Péterrel mutatta a Politico csütörtök reggeli cikke is, amiben többek között arról írtak, hogy a leendő kormányfő nem tudja elhozni az összes uniós forrást Brüsszelből.

A Tisza-vezér máris összetűzésbe került az Európai Bizottsággal – írta a lap, és szerintük „forró a helyzet”, a szívélyes kezdet után, zárt ajtók mögött már korántsem volt olyan pozitív a légkör a megbeszélések során.

A Politico cikke tehát egyértelmű üzenet volt Magyar felé, hogy változtatnia kell, különben továbbra sem lesznek források.

Az egyértelmű brüsszeli üzenet pedig a jelek szerint gyorsan célba is ért, mivel Melléthei-Barna úgy távozott, hogy még el sem foglalhatta a miniszteri székét.

Így védekezett Melléthei-Barna

A most megbukott politikus, aki viszont tagja az országgyűlésben a Tisza Párt frakciójának, hosszú posztban magyarázza meg lemondását. Felidézte, hogy 2024. augusztusában, 25 év után találkozott újra Magyar Péter húgával. A találkozásból őszre kapcsolat, majd egy évvel később házasság lett. Azóta született egy közös gyermekük is.