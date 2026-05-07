Magyar Péter sógora: kiderült a lemondás valódi oka, a Politico csütörtöki cikke lehetett az utolsó figyelmeztetés
Ahogy beszámoltunk róla, csütörtök este váratlanul bejelentette lemondását a miniszterjelöltségéről Melléthei-Barna Márton, akit Magyar Péter leendő miniszterelnök igazságügy miniszternek kért fel múlt április 30-án, múlt csütörtökön. A szombattól kormányfővé váló Magyar döntését azonban már kezdettől fogva beárnyékolta, hogy Melléthei-Barna Mártonhoz rokoni szálik kötik, ugyanis a testvérének a férje, Magyar Péter sógora.
A Mandiner azonban azt írja, hogy nem kizárólag morális okok vannak a mostani bejelentés mögött.
A lap információi szerint ugyanis nagyon rossz szemmel nézték az Európai Néppártban, hogy a Tisza-vezér a sógorát jelölte igazságügyi miniszternek.
Az EPP többször azzal támadta az Orbán-kormányt, hogy erőteljes nepotizmus határozza meg a döntéseit. Ennek fényében pedig nem tudtak felsorakozni Magyar ezen döntése mögé. Manfred Webernek teljesen elfogadhatatlan volt, hogy az új igazságügyi miniszter a leendő kormányfő közeli rokona.
A Mandiner arra is felhívja a figyelmet, hogy a brüsszeli elégedetlenséget Magyar Péterrel mutatta a Politico csütörtök reggeli cikke is, amiben többek között arról írtak, hogy a leendő kormányfő nem tudja elhozni az összes uniós forrást Brüsszelből.
A Tisza-vezér máris összetűzésbe került az Európai Bizottsággal – írta a lap, és szerintük „forró a helyzet”, a szívélyes kezdet után, zárt ajtók mögött már korántsem volt olyan pozitív a légkör a megbeszélések során.
A Politico cikke tehát egyértelmű üzenet volt Magyar felé, hogy változtatnia kell, különben továbbra sem lesznek források.
Az egyértelmű brüsszeli üzenet pedig a jelek szerint gyorsan célba is ért, mivel Melléthei-Barna úgy távozott, hogy még el sem foglalhatta a miniszteri székét.
Így védekezett Melléthei-Barna
A most megbukott politikus, aki viszont tagja az országgyűlésben a Tisza Párt frakciójának, hosszú posztban magyarázza meg lemondását. Felidézte, hogy 2024. augusztusában, 25 év után találkozott újra Magyar Péter húgával. A találkozásból őszre kapcsolat, majd egy évvel később házasság lett. Azóta született egy közös gyermekük is.
"Az igazságügyi miniszteri pozícióra való jelölésem hatalmas megtiszteltetés volt és egyáltalán nem a fél éve fennálló rokoni, vagy az évtizedek óta fennálló baráti kapcsolatnak szólt. Természetesen hosszan gondolkoztunk azon, hogy elfogadjam-e a felkérést, és arra jutottunk, hogy alkalmas vagyok, készen állok a feladatara. De éppen a hatalmas felhatalmazásból következik az is, hogy a társadalmi konszenzust növelni, nem pedig csökkenteni kell a jogállam és az igazságtétel mögött. Ezt pedig a miniszterelnökkel fennálló rokoni, baráti kapcsolat most nem segíti."
Ezért annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztettem Magyar Péterrel, és abban maradtunk, hogy az ország és a TISZA-kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan alkalmas és elkötelezett szakembert kér fel az igazságügyi miniszteri pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság
– mondta. Majd azt írta, hogy a leendő miniszterelnökkel sok évtizedes barátság, szakmai és értékközösség köti össze.
Magyar Péter is reagált a bejelentésre. Méltatta Melléthei-Barna Márton elkötelezettségét a hazája, a rendszerváltás és a TISZA közössége iránt.
"Tisztelem, hogy annak ellenére meghozta ezt a nehéz döntést, hogy fantasztikus igazságügyi miniszter lett volna. A munkájára és a hazaszeretetére továbbra is számítunk országgyűlési képviselőként"
– fogalmazott, jelezte, holnap bejelenti az új jelöltjét az igazságügyi miniszteri pozícióra.