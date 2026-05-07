Rendkívüli bejelentés: máris megbukott a Tisza-kormány első miniszterjelöltje, lemondott Magyar Péter sógora – itt a magyarázat

Meg se alakult a Tisza-kormány, máris itt az első lemondás. Melléthei-Barna Márton, akit Magyar Péter igazságyügyi miniszternek szánt, bejelentette a lemondását csütörtök este, miután kiderült: a sógora a leendő miniszterelnöknek.
Hecker Flórián
2026.05.07, 20:27
Frissítve: 2026.05.07, 20:49

Váratlanul lemondott a miniszteri jelöltségről Melléthei-Barna Márton, aki az igazságügyi poszt várománya volt – ezt közölte a politikus Facebook oldalán. 

Foto: Magyar Péter / Facebook

Melléthei-Barna Márton lemondásának oka a rokoni kapcsolata Magyar Péter leendő miniszterelnökkel. A most megbukott politikus, aki viszont tagja az országgyűlésben a Tisza Párt frakciójának, hosszú posztban magyarázza meg lemondását. Felidézte, hogy 2024. augusztusában, 25 év után találkozott újra Magyar Péter húgával. A találkozásból őszre kapcsolat, majd egy évvel később házasság lett. Azóta született egy közös gyermekük is.

"Az igazságügyi miniszteri pozícióra való jelölésem hatalmas megtiszteltetés volt és egyáltalán nem a fél éve fennálló rokoni, vagy az évtizedek óta fennálló baráti kapcsolatnak szólt. Természetesen hosszan gondolkoztunk azon, hogy elfogadjam-e a felkérést, és arra jutottunk, hogy alkalmas vagyok, készen állok a feladatara. De éppen a hatalmas felhatalmazásból következik az is, hogy a társadalmi konszenzust növelni, nem pedig csökkenteni kell a jogállam és az igazságtétel mögött. Ezt pedig a miniszterelnökkel fennálló rokoni, baráti kapcsolat most nem segíti."

Ezért annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztettem Magyar Péterrel, és abban maradtunk, hogy az ország és a TISZA-kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan alkalmas és elkötelezett szakembert kér fel az igazságügyi miniszteri pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság

– mondta. Majd azt írta, hogy a leendő miniszterelnökkel sok évtizedes barátság, szakmai és értékközösség köti össze: "a jogállam, a demokratikus berendezkedés melletti elkötelezettség, egy szabad, működő és emberséges Magyarország mellett."

Reagált Magyar Péter a lemondásra

Magyar Péter, leendő miniszterelnök is reagált a bejelentésre. Méltatta Melléthei-Barna Márton elkötelezettségét a hazája, a rendszerváltás és a TISZA közössége iránt.

"Tisztelem, hogy annak ellenére meghozta ezt a nehéz döntést, hogy fantasztikus igazságügyi miniszter lett volna. A munkájára és a hazaszeretetére továbbra is számítunk országgyűlési képviselőként"

fogalmazott, jelezte, holnap bejelenti az új jelöltjét az igazságügyi miniszteri pozícióra.
 


 

