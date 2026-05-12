Megalakult az új kormány: Magyar Péter kemény szavakkal indította el a munkát

Hivatalosan is megalakult Magyarország új kormánya, miután az Országgyűlésben ismertették Sulyok Tamás köztársasági elnök miniszteri kinevezéseit. Magyar Péter kemény hangú beszédben mutatta be kabinetjét, és azt ígérte, hogy ők nem fognak pazarolni, miközben négy kulcsminiszter is vétójogot kap a kormányban.

A parlamentben hivatalosan is felállt az új kabinet, miközben Magyar Péter több fronton is nekiment az előző kormány működésének

Ünnepélyes keretek között alakult meg Magyarország új kormánya, miután az Országgyűlésben ismertették Sulyok Tamás köztársasági elnök átiratát a kinevezett miniszterekről.

A miniszterek kinevezésével Magyarország kormánya megalakult

– jelentette be Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés új elnöke az ülésen, amelyet szimbolikus ceremónia is kísért. Az parlament díszőrsége bevitte az ülésterembe a nemzeti zászlót és a történelmi zászlókat, amelyek előtt a miniszterek esküt tesznek.

A figyelem azonban gyorsan Magyar Péter beszédére irányult, aki nemcsak az új kabinetet mutatta be, hanem kemény támadást is intézett az előző kormányzati rendszer ellen. A miniszterelnök arról beszélt, hogy a Tisza „példátlan felhatalmazást” kapott a választóktól, és szerinte világos célokkal kezdik meg a munkát.

„Célkitűzéseink ismertek” – mondta Magyar, aki szerint programjuk a magyar emberek problémáiból indul ki. Mint elmondta, az elmúlt évek során emberek százezreit hallgatták meg országszerte, és ezekből a tapasztalatokból építették fel a kormányzati terveiket.

Magyar Péter: új korszak indul

Az új miniszterelnök élesen bírálta az előző vezetést amiatt, hogy szerinte a valós problémák helyett saját reprezentatív beruházásaira költötte az ország pénzét. Külön kitért a budai Várban található kormányzati épületekre, valamint a Karmelita kolostorra és a mellette felépített Miniszterelnöki Kabinetirodára.

A miniszterelnök arról beszélt, hogy hétfő este több társával személyesen is bejárták ezeket az épületeket, valamint az új Belügyminisztériumot. Állítása szerint elképesztő luxust és pazarlást láttak.

Magyar Péter ezután bejelentette, hogy négy tárcának kiemelt szerepe lesz az általuk meghirdetett „rendszerváltásban”, ezért ezek vezetői vétójogot kapnak a kabineten belül. Ez a jogkör a következő minisztériumokat érinti:

a Pénzügyminisztériumot,

az Egészségügyi Minisztériumot,

az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumot,

valamint az Igazságügyi Minisztériumot.

Ez rendkívül erős jogosítványt jelenthet a gyakorlatban, hiszen a kabinet döntéseinél ezek a tárcák külön súlyt kapnak majd.

Magyar Péter ezzel azt üzente, hogy az állami működés alapjait érintő területeket stratégiai fontosságúnak tekintik.