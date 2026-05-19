Muszáj volt: Magyar Péter új miniszterelnök-helyettest nevezett ki, túl sokan mentek a kormányból Lengyelországba – őt választotta

„Orbán Anita miniszterelnök-helyettes és a saját egyidejű esetleges akadályoztatásom esetére a mai naptól miniszterelnök-helyettesnek nevezem ki dr. Ruff Bálint György miniszter urat” – közölte Magyar Péter kormányfő kedden, a Facebookon.

Magyar Péter újabb miniszerelnök-helyettest nevezett ki Ruff Bálint György személyében / Fotó: Balogh Zoltán

A miniszterelnök ezt akkor tette közé, amikor lengyelországi útjára indult. Mint írta, „Bécsi átszállással érkezünk kereskedelmi járattal Krakkó csodálatos városába, ahonnan még ma este vonattal továbbindulunk Varsóba”. Hozzátette, hogy „hivatalos tárgyalást folytatunk a lengyel miniszterelnökkel, találkozom továbbá a lengyel köztársasági elnökkel, valamint a Szejm és a Szenátus elnökével”.

A miniszterelnök azt is elmondta, hogy a delegációhoz csatlakozik Orbán Anita külügyminiszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, valamint Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter.

„Csütörtök reggel Varsóból Bécsbe érkezem, és az osztrák kancellárral és elnökkel is hivatalos tárgyalást folytatok. Csütörtök este vonattal érkezem vissza Budapestre” – zárta sorait Magyar Péter.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter tükörreferatúrában felel a Tisza-kormány tagjai és a miniszterelnök közötti egyeztetésekért és döntések véghezviteléért. A miniszter hatásköre látványosan kibővült. A tárca egyszerre felel majd az általános politikai koordinációért, az európai uniós ügyekért, a kormányzati kommunikációért és a stratégiai tervezés támogatásáért.

Teljes a káosz Magyar Péter bécsi útja körül: több programját lemondták, fura személyes szál is előkerült

Tervezési káoszról ír az osztrák sajtó Magyar Péter miniszterelnök bécsi látogatása kapcsán. A Die Presse vezető anyagát szemlézve a Világgazdaság arról írt, hogy teljesen átszervezték a magyar kormányfő első miniszterelnöki látogatását: az eredetileg több programelemből álló osztrák út végül néhány órás villámlátogatássá rövidült, miközben az utolsó pillanatban több eseményt is töröltek a programból. A lap szerint a háttérben nemcsak sürgős budapesti kormányzati ügyek állnak, hanem az új magyar kormányzat külpolitikai és diplomáciai működésének kezdeti nehézségei, valamint személyes és bizalmi konfliktusok is.