Semmit nem ért az aranykonvoj visszaadása: felszólították az ukránok Magyar Pétert – „A Tisza-kormánynál pattog a labda”
Egyértelmű üzenetet küldött Kijev a magyar belpolitikai változások kapcsán: az ukrán vezetés szerint a kárpátaljai magyarság jogainak kérdésében már megtették a szükséges lépéseket, így most Budapest következik. Ukrajna Magyar Péter és a Tisza Párt választási győzelmét lehetőségként értelmezi a kétoldalú kapcsolatok újraindítására, miközben továbbra sem ismeri el teljes mértékben a magyar kisebbségi jogok körüli konfliktus súlyát.
Julija Hrisina, az ukrán parlament ukrán–magyar baráti tagozatának társelnöke hosszú véleménycikkben próbálta bemutatni, hogy Kijev álláspontja szerint az elmúlt időszakban jelentős engedményeket tettek a nemzeti kisebbségeknek, köztük a kárpátaljai magyaroknak. A politikus szerint Ukrajna „többet tett a kisebbségekért, mint valaha”, és a 2023 végén elfogadott törvénymódosítások lényegében helyreállították a korábbi nyelvi és oktatási jogokat.
A vita középpontjában továbbra is a 2017-es és 2020-as ukrán oktatási törvények állnak, amelyek jelentősen visszaszorították a kisebbségi nyelvek használatát az oktatásban. Ezek a szabályok váltották ki az egyik legsúlyosabb diplomáciai konfliktust Magyarország és Ukrajna között az elmúlt években. Budapest következetesen azt állította, hogy
a jogszabályok sértik a kárpátaljai magyar közösség szerzett jogait, és emiatt Magyarország több NATO- és uniós fórumon is blokkolta Ukrajna közeledését.
Hrisina most azt hangsúlyozta: az ukrán parlament tavaly decemberi módosításai után ismét lehetőség nyílt magyar nyelvű oktatásra, valamint a magyar nyelv használatára az önkormányzatokban és a médiában. Az ukrán politikus külön kiemelte, hogy ismét lehet magyarul érettségizni és felvételizni az ukrán felsőoktatásba.
Ukrajna most már nyíltan összekapcsolja a kisebbségi jogi vitát a magyar belpolitikai változásokkal. Hrisina gyakorlatilag azt üzente: Ukrajna szerint most már az új magyar vezetésen múlik a viszony javítása, Kijev Magyar Péter esetleges kormányát pragmatikusabb partnernek tekintheti az Orbán-kormánynál az ukrán integrációs kérdésekben.
Magyarország visszaadta Ukrajnának az aranykonvoj összes pénzét
Hrisina éles hangneme azért is érdekes, mert a napokban elég nagy gesztus érkezett Magyarország felől, de úgy tűnik, ez sem tudta érdemben javítani a két ország viszonyát. Magyarország ugyanis végül visszaadta Ukrajnának azt a nagy értékű pénz- és aranyszállítmányt, amelyet a magyar hatóságok még márciusban foglaltak le pénzmosásgyanú miatt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök akkor személyesen mondott köszönetet Magyarországnak a „konstruktív hozzáállásért” és a „civilizált megoldásért”, miután az Oscsadbankhoz tartozó értékek visszakerültek Ukrajnába.
Zelenszkij egy ponton nyíltan azzal vádolta Orbán Viktort, hogy ellopta az ukrán aranykonvojt. Bár az ügy rendeződött, és Kijev visszakapta a lefoglalt vagyont, ez sem volt elég ahhoz, hogy valódi fordulat következzen be a magyar–ukrán kapcsolatokban. Az ukrán fél már inkább politikai irányváltásban bízik Budapesten, és láthatóan azt reméli, hogy Magyar Péter kormányzása alatt könnyebbé válhatnak az egyeztetések a vitás kérdésekről.