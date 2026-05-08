Magyar Péter

Semmit nem ért az aranykonvoj visszaadása: felszólították az ukránok Magyar Pétert – „A Tisza-kormánynál pattog a labda”

Hiába rendeződött az ukrán aranykonvoj ügye, a magyar–ukrán kapcsolatokban továbbra sem látszik valódi áttörés. Kijev szerint a befagyott politikai viszony rendezésében most már a Tisza-kormánynál pattog a labda, miközben az ukrán vezetés azt állítja: a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak helyreállításában már megtették a szükséges lépéseket. Magyar Péter választási győzelmét ezért Ukrajnában óvatos optimizmussal figyelik.
2026.05.08, 08:16
Frissítve: 2026.05.08, 08:32

Egyértelmű üzenetet küldött Kijev a magyar belpolitikai változások kapcsán: az ukrán vezetés szerint a kárpátaljai magyarság jogainak kérdésében már megtették a szükséges lépéseket, így most Budapest következik. Ukrajna Magyar Péter és a Tisza Párt választási győzelmét lehetőségként értelmezi a kétoldalú kapcsolatok újraindítására, miközben továbbra sem ismeri el teljes mértékben a magyar kisebbségi jogok körüli konfliktus súlyát.

Fotó: Andrij Szibiha

Julija Hrisina, az ukrán parlament ukrán–magyar baráti tagozatának társelnöke hosszú véleménycikkben próbálta bemutatni, hogy Kijev álláspontja szerint az elmúlt időszakban jelentős engedményeket tettek a nemzeti kisebbségeknek, köztük a kárpátaljai magyaroknak. A politikus szerint Ukrajna „többet tett a kisebbségekért, mint valaha”, és a 2023 végén elfogadott törvénymódosítások lényegében helyreállították a korábbi nyelvi és oktatási jogokat.

A vita középpontjában továbbra is a 2017-es és 2020-as ukrán oktatási törvények állnak, amelyek jelentősen visszaszorították a kisebbségi nyelvek használatát az oktatásban. Ezek a szabályok váltották ki az egyik legsúlyosabb diplomáciai konfliktust Magyarország és Ukrajna között az elmúlt években. Budapest következetesen azt állította, hogy 

a jogszabályok sértik a kárpátaljai magyar közösség szerzett jogait, és emiatt Magyarország több NATO- és uniós fórumon is blokkolta Ukrajna közeledését.

Hrisina most azt hangsúlyozta: az ukrán parlament tavaly decemberi módosításai után ismét lehetőség nyílt magyar nyelvű oktatásra, valamint a magyar nyelv használatára az önkormányzatokban és a médiában. Az ukrán politikus külön kiemelte, hogy ismét lehet magyarul érettségizni és felvételizni az ukrán felsőoktatásba.

Ukrajna most már nyíltan összekapcsolja a kisebbségi jogi vitát a magyar belpolitikai változásokkal. Hrisina gyakorlatilag azt üzente: Ukrajna szerint most már az új magyar vezetésen múlik a viszony javítása, Kijev Magyar Péter esetleges kormányát pragmatikusabb partnernek tekintheti az Orbán-kormánynál az ukrán integrációs kérdésekben.

Magyarország visszaadta Ukrajnának az aranykonvoj összes pénzét

Hrisina éles hangneme azért is érdekes, mert a napokban elég nagy gesztus érkezett Magyarország felől, de úgy tűnik, ez sem tudta érdemben javítani a két ország viszonyát. Magyarország ugyanis végül visszaadta Ukrajnának azt a nagy értékű pénz- és aranyszállítmányt, amelyet a magyar hatóságok még márciusban foglaltak le pénzmosásgyanú miatt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök akkor személyesen mondott köszönetet Magyarországnak a „konstruktív hozzáállásért” és a „civilizált megoldásért”, miután az Oscsadbankhoz tartozó értékek visszakerültek Ukrajnába. 

Zelenszkij egy ponton nyíltan azzal vádolta Orbán Viktort, hogy ellopta az ukrán aranykonvojt. Bár az ügy rendeződött, és Kijev visszakapta a lefoglalt vagyont, ez sem volt elég ahhoz, hogy valódi fordulat következzen be a magyar–ukrán kapcsolatokban. Az ukrán fél már inkább politikai irányváltásban bízik Budapesten, és láthatóan azt reméli, hogy Magyar Péter kormányzása alatt könnyebbé válhatnak az egyeztetések a vitás kérdésekről.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
