Rendkívüli: vége a tárgyalásnak Ursula von der Leyennel, Magyar Péter bejelentést tesz az uniós pénzekről – élő tudósítás

Komoly téttel zajlottak a brüsszeli tárgyalások, ahol Magyar Péter miniszterelnök személyesen egyeztetett arról, hogy Magyarország végre hozzájusson az évek óta befagyasztott uniós forrásokhoz.

Magyar Péter úgy látja, számos vitás kérdésben sikerült előrelépést elérni / Fotó: Anadolu / AFP

A miniszterelnök korábban úgy fogalmazott, hogy a megállapodás nagyon közeli állapotba került.

A magyar kormányfő pénteken Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével közösen tartott sajtótájékoztatót Brüsszelben. A bizottsági elnök szerint Magyar Péter egyértelmű üzenetet küldött az Európai Uniónak azzal is, hogy a választási győzelmet követően gyorsan kormányt alakított, majd határozott lépéseket tett a kampányban vállalt ígéretek megvalósítása érdekében.

Ursula von der Leyen bejelentette, hogy az Európai Bizottság biztosítani tudja a korábban befagyasztott,

összesen mintegy 10 milliárd eurónyi uniós forrás jelentős részének folyósítását. A bizottsági elnök közölte: a Magyarország által végrehajtott úgynevezett szupermérföldkövek teljesítésének köszönhetően első lépésként 4,2 milliárd euró felszabadításáról születhet döntés.

Arról is beszélt, hogy Magyarország előrelépést tett az alapvető emberi jogok érvényesülésének területén. Emellett üdvözölte a kormány azon vállalását, hogy fokozatosan kivezeti az egyetemi alapítványokat a felsőoktatási intézmények fenntartásából.

A bizottsági elnök közlése szerint ennek eredményeként további 2,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás felszabadítására nyílhat lehetőség.

Hozzátette, hogy Magyarországnak a gyermekvédelmi szabályozás területén is további lépéseket kell tennie az uniós elvárások teljesítése érdekében. Ursula von der Leyen ugyanakkor bejelentette, hogy a megállapodás részeként a következő tanévtől ismét elérhetővé válhat az Erasmus-program a magyar hallgatók számára, így újra részt vehetnek az Európai Unió népszerű felsőoktatási programjában.

Magyar Péter szerint a tárgyalások során valamennyi vitás kérdésben sikerült megállapodásra jutni, ami megnyithatja az utat ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen a korábban befagyasztott uniós források teljes köréhez.