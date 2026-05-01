Százmilliót utalt a Tiszának a nagyvállalkozó, elképesztő választ kapott – zsebre is teheti, de nagyon megszégyenítették

Visszautalja a Tisza Párt a Wáberer György nagyvállalkozótól kapott százmillió forintos támogatást – közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök pénteken a közösségi oldalán. Wáberer György csütörtökön az ATV Egyenes Beszéd című műsorában arról beszélt, hogy másfél éve támogatja összességében több mint százmillió forinttal a Tisza Pártot.

Magyar Péter tudta nélkül utalt a Tiszának Wáberer György a választások előtt – „ezt mind vissza fogjuk fizetni” / Fotó: Szentgallay Bálint / Reuters

Ezzel kapcsolatban Magyar Péter a Facebookon azt írta, a választások előtt öt nappal az üzletember valóban átutalt ötször húszmillió forintot a párt számlájára. „Előtte tudomásom szerint semmit” – tette hozzá.

A leendő miniszterelnök aláhúzta: még a látszatát is szeretnék elkerülni annak, „hogy bármelyik oldalon álló vállalkozót/oligarchát kössenek hozzánk, vagy hogy bárki úgy érezze, hogy ránk való hivatkozással bármilyen előnyt szerezhet, legyen az akár csak önmarketing”. Ezért

az összeget hétfőn visszautalják Wáberer Györgynek

– jelentette ki.

Hozzátette, büszkék arra, hogy a Tiszánál minden, így a párt finanszírozása is törvényesen és transzparensen zajlott és zajlik, ezért akitől a jövőben bármilyen, jogilag vagy morálisan kifogásolható kérés érkezik az általa utalt támogatásért cserébe, vagy azt látják, hogy valamilyen előnyre akar szert tenni, annak szintén visszautalják a támogatását.

Magyar Péter azt is jelezte, hogy a törvényes határidőn belül elszámolnak minden beérkezett támogatással, és nyilvánosságra hozzák az 500 ezer forint feletti támogatást biztosító személyek neveit.

A Tisza Párt finanszírozásának átláthatatlanságát sorozatos kritikák érték a jobboldalról.

Magyar Péter konkrét feltételhez kötötte Ukrajna támogatását

Ukrajna uniós csatlakozása új lendületet kaphat a magyar választás után. Az Európai Unió azonban nem gyorsítja fel a teljes jogú tagság megszerzését, inkább egy rövid távú kedvezménycsomagot készít elő Kijev számára. Ez nagyobb piaci hozzáférést és mélyebb részvételt jelentene az uniós programokban és intézményekben a teljes csatlakozás előtt. A folyamatot egyes diplomaták felgyorsított fokozatos integrációnak nevezik, amely lehetővé tenné, hogy Ukrajna már a reformok lezárása előtt közelebb kerüljön az EU-hoz. Németország és Franciaország támogatja az együttműködés erősítését, de továbbra is óvatos a gyors csatlakozással kapcsolatban.